《全球汇市》美元大致持稳，美联储主席叶伦讲话前投资人犹豫不决

* 美联储副主席费舍尔称美联储接近达成目标

* 美元持稳，上周兑欧元和瑞郎触及约八周低点

* 投资人静待美联储主席叶伦在杰克森霍尔的讲话

路透纽约8月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一大致持稳，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五讲话前，投资人对押注犹豫不决，而联储副主席的讲话令美元保持稳定。

交易商静待叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的讲话，而联储副主席费舍尔周日的讲话被投资人认为是鹰派，令一些投资人相信叶伦讲话的基调也可能更偏鹰派，或会暗示今年升息。

费舍尔表示，他认为美联储接近达成就业和通胀目标。联储二号人物的讲话令美元周一没有下跌，但在叶伦讲话前对作多美元的犹豫情绪也令美元无法上涨。

“费舍尔的讲话像是为周五美联储主席可能发表类似言论作了铺垫，”Cambridge Global Payments高级外汇交易商Stephen Casey称，不过他也表示，在叶伦讲话前美元可能陷于窄幅区间内。

美元指数 纽约尾盘微升0.03%，报94.539，稍早一度升0.3%后缩减涨幅。

上周美元指数大跌约1.3%，因交易商认为美联储官员的讲话传递出的信息不一。欧元兑美元 纽约尾盘跌0.04%，报1.1320美元，8月18日欧元曾升至近八周高位1.1365美元。

美元兑瑞郎 微升0.04%，报0.9613瑞郎，上周曾跌至八周低点0.9532瑞郎。

根据CME Group的FedWatch程序，周一午后联邦基金利率期货走势显示，交易商预期美联储今年升息的机率略低于50%。

“基本上，所有投资人都在等叶伦的讲话。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa称。

美元兑日圆小涨，部分因日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，日本央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。