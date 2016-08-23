《全球汇市》美元兑日圆下滑，因美联储升息前景仍不明朗

* 美元走软，市场焦点转向美联储杰克森霍尔会议

* 美国7月新屋销售激增至九年高位，略微提振美元

路透纽约8月23日 - 美元兑日圆周二下滑，因投资人焦点从美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的鹰派言论转向美联储主席叶伦周五的讲话。

叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔全球央行总裁年会上发表讲话。

投资人急于看到是否叶伦将附和副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利的鹰派观点，抑或采取同美联储7月货币政策会议记录一致的更温和的立场。该会议记录显示美联储并不急于升息。

上周日费舍尔表示，美联储接近达成就业和通胀目标，这令投资人对下月就可能升息的臆测升温，美元因此获得提振。

“如果叶伦在杰克森霍尔的讲话转向鹰派，会令市场大感意外，这足以扰乱风险意愿，大幅推高美国公债收益率和美元。”Jefferies董事总经理Brad Bechtel称。

“但我不相信她希望这么做，她宁愿表达相对中和的观点，即有鹰派元素，又有鸽派元素，并最终在12月收紧政策，但12月收紧政策的力度也偏鸽派。”

美元兑日圆 稍早一度跌穿100日圆，之后在周二纽约尾盘反弹至100.21日圆，当日下滑0.1%。

美元指数 尾盘持平在94.533，周一曾升至五日高位94.958。

道明证券也表示，叶伦可能继续重申美联储将收紧政策的倾向，但她的讲话会“足够微妙”，以反映出美联储没有升息的迫切性。

“我们认为，美元目前的走势反映出市场对联储的印象是偏鸽派，”道明证券在周二的研究报告中表示。

美国今日公布的数据显示，7月新屋销售经季节调整激增12.4%，年率达到65.4万户，为2007年10月来最高。该数据一度扶助美元表现。