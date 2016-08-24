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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，交易员等待美联储主席叶伦提供升息线索

* 市场聚焦叶伦周五在杰克森霍尔的讲话
    * 美国7月成屋销售下降

 (新增文末报价表格)
    路透纽约8月24日 - 美元周三上涨，交投清淡，受助于前日发布的数据显示，美国新屋销售急升，但美元
涨幅受限，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五在央行官员会议上发表讲话前存在不确定性。
    
    全球央行决策者本周晚些时候将齐聚怀俄明州杰克森霍尔，焦点基本放在叶伦讲话上。投资者预计她会为
美联储下次升息提供指引。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息后，今年迄今一直按兵不动。
    
    周三稍晚时，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场预计在下个月政策会议上升息的可
能性为18%，12月升息的可能性约为50%。
    
    分析师称，任何9月可能升息的暗示都将推动美元急升。
    
    近期美联储副主席费舍尔和纽约联储主席杜德利发表立场强硬言论，令投资人预期叶伦也可能采取不那么
谨慎的升息论调，但部分投资者对此表示质疑。
    
    “虽然近期美联储官员已经暗示最早可能9月升息，但叶伦的一贯鸽派立场令许多交易员质疑，她是否会
呼应上周美联储官员的鹰派言论，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
    
    美国7月成屋销售下降的数据没有对美元产生影响。此前全美不动产协会(NAR)在周二公布，美国7月新屋
销售急升至近九年高位。
    
    美元 兑一篮子货币上涨0.2%，至94.764。
    
    美元兑日圆 升0.2%，报100.40日圆。
    
    英镑兑美元 升至1.3227美元的三周高位，因最近出炉的一系列英国6月脱欧公投后数据意外强于预
期，帮助缓解了英国央行进一步放宽货币政策的预期。

    “基本面肯定支撑英镑/美元进一步上涨，给空头或短期内偏向看空的人提出警告，”DailyFX外汇分析师
James Stanley称。
    
    欧元 下跌0.4%，报1.1264美元，受制于美元普涨。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1261   1.1303   -0.37   +3.69   1.0860
    美元/日圆            100.43   100.23   +0.20  -16.52   120.30
    欧元/日圆         113.11   113.32   -0.19  -13.31   130.47
    美元/瑞郎            0.9665   0.9636   +0.30   -3.52   1.0018
    英镑/美元            1.3231   1.3191   +0.30  -10.23   1.4738
    美元/加元            1.2924   1.2911   +0.10   -6.61   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6711   6.6569   +0.21   +1.57   6.5680
    澳元/美元            0.7612   0.7615   -0.04   +4.63   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0888   1.0891   -0.03   +0.02   1.0886
    欧元/英镑         0.8502   0.8563   -0.71  +15.41   0.7367
    新西兰元/美元        0.7306   0.7290   +0.22   +7.05   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2136   8.2137   -0.00   -7.08   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2560   9.2834   -0.30   -3.59   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.3957   8.3760   +0.24   -0.60   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4567   9.4674   -0.11   +3.12   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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