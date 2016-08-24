更新版 1-《全球汇市》美元上涨，交易员等待美联储主席叶伦提供升息线索

* 市场聚焦叶伦周五在杰克森霍尔的讲话 * 美国7月成屋销售下降 (新增文末报价表格) 路透纽约8月24日 - 美元周三上涨，交投清淡，受助于前日发布的数据显示，美国新屋销售急升，但美元 涨幅受限，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五在央行官员会议上发表讲话前存在不确定性。 全球央行决策者本周晚些时候将齐聚怀俄明州杰克森霍尔，焦点基本放在叶伦讲话上。投资者预计她会为 美联储下次升息提供指引。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息后，今年迄今一直按兵不动。 周三稍晚时，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场预计在下个月政策会议上升息的可 能性为18%，12月升息的可能性约为50%。 分析师称，任何9月可能升息的暗示都将推动美元急升。 近期美联储副主席费舍尔和纽约联储主席杜德利发表立场强硬言论，令投资人预期叶伦也可能采取不那么 谨慎的升息论调，但部分投资者对此表示质疑。 “虽然近期美联储官员已经暗示最早可能9月升息，但叶伦的一贯鸽派立场令许多交易员质疑，她是否会 呼应上周美联储官员的鹰派言论，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 美国7月成屋销售下降的数据没有对美元产生影响。此前全美不动产协会(NAR)在周二公布，美国7月新屋 销售急升至近九年高位。 美元 兑一篮子货币上涨0.2%，至94.764。 美元兑日圆 升0.2%，报100.40日圆。 英镑兑美元 升至1.3227美元的三周高位，因最近出炉的一系列英国6月脱欧公投后数据意外强于预 期，帮助缓解了英国央行进一步放宽货币政策的预期。 “基本面肯定支撑英镑/美元进一步上涨，给空头或短期内偏向看空的人提出警告，”DailyFX外汇分析师 James Stanley称。 欧元 下跌0.4%，报1.1264美元，受制于美元普涨。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1261 1.1303 -0.37 +3.69 1.0860 美元/日圆 100.43 100.23 +0.20 -16.52 120.30 欧元/日圆 113.11 113.32 -0.19 -13.31 130.47 美元/瑞郎 0.9665 0.9636 +0.30 -3.52 1.0018 英镑/美元 1.3231 1.3191 +0.30 -10.23 1.4738 美元/加元 1.2924 1.2911 +0.10 -6.61 1.3839 美元/离岸人民币 6.6711 6.6569 +0.21 +1.57 6.5680 澳元/美元 0.7612 0.7615 -0.04 +4.63 0.7275 欧元/瑞郎 1.0888 1.0891 -0.03 +0.02 1.0886 欧元/英镑 0.8502 0.8563 -0.71 +15.41 0.7367 新西兰元/美元 0.7306 0.7290 +0.22 +7.05 0.6825 美元/挪威克朗 8.2136 8.2137 -0.00 -7.08 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2560 9.2834 -0.30 -3.59 9.6011 美元/瑞典克朗 8.3957 8.3760 +0.24 -0.60 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4567 9.4674 -0.11 +3.12 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)