更正-《全球汇市》美元兑日圆小涨，市场静候叶伦在杰克森霍尔会议讲话

(更正：因译文有误，内文第三段应为“近期曾跌破100日圆”，非“脱离近期所及低位100日圆”)

* 全球央行官员将在怀俄明州杰克森霍尔会聚一堂

* 叶伦讲话可能会让美元兑日圆测试102关口--策略师

路透东京8月25日 - 美元周四亚洲时段上涨，但在杰克森霍尔全球央行官员会议前，主要货币仍停滞不前。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，期货市场周三走势显示，美联储下个月升息的机率为18%，12月行动机率大约有50%。

美元兑日圆 上涨0.2%至100.59日圆，近期曾跌破100日圆。

分析师表示，美元兑日圆本月在窄幅区间99.55-102.83交投，而且可能会向区间高端靠拢，要视叶伦言论而定。

“距离叶伦在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的演说还有40个小时，美元终于有买盘进驻，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien表示。

她并称，美元兑日圆可能出现强势上涨，或将升向102。

“这在叶伦发表评论后可能不会发生，不过有可能在未来几周实现，只要99.00价位能守住，”Lien表示。

令日圆承压的因素还包括，对日本央行将于9月的下次会议决定采取更多刺激举措的预期升温，届时该央行将在外界对其2%通胀目标是否即将达成感到怀疑的背景下进行政策检讨。

日本政府在8月报告中维持经济评估不变，但对于消费者通胀的看法较上月略显悲观，因家庭支出走疲拖累物价下滑，并且日圆走强拉低了进口成本。

日本内阁府在8月月度报告中表示，消费者物价“持平”，比上月的看法黯淡。

美元兑欧元 日内持平于1.1263美元。美元指数 同样持平于94.793。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1271 1.1261 +0.09 +3.78 1.0860

美元/日圆 100.48 100.43 +0.05 -16.48 120.30

欧元/日圆 113.25 113.11 +0.12 -13.20 130.47

美元/瑞郎 0.9660 0.9665 -0.05 -3.57 1.0018

英镑/美元 1.3252 1.3231 +0.16 -10.08 1.4738

美元/加元 1.2918 1.2924 -0.05 -6.66 1.3839

美元/离岸人民币 6.6676 6.6711 -0.05 +1.52 6.5680

澳元/美元 0.7624 0.7612 +0.16 +4.80 0.7275

新西兰元/美元 0.7332 0.7306 +0.36 +7.43 0.6825

澳元/日圆 76.610 76.450 +0.21 -12.57 87.620

新西兰元/日圆 73.670 73.420 +0.34 -10.14 81.980

英镑/日圆 133.17 132.90 +0.20 -24.86 177.22

澳元/新西兰元 1.0395 1.0406 -0.11 -2.52 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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