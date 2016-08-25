更新版 1-《全球汇市》美元微跌，因投资者静待叶伦在杰克森霍尔的讲话

* 央行决策者周四开始齐聚怀俄明州 * 如果叶伦讲话持鹰派基调，美元/日圆可能反弹 * 美国7月耐久财订单增长，上周初请失业金人数减少 (新增文末报价表格) 路透纽约8月25日 - 美元周四下滑，因部分投资者在全球央行官员在美国怀俄明州杰克 森霍尔召开年度会议前轧平头寸，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦可能为美国货 币政策提供新的指引。 包括美联储副主席费舍尔、纽约联储总裁杜德利在内的美联储官员近期发表对经济感到 乐观的讲话，促使投资者提高了对尽早而不是推迟升息的押注。部分人士相信叶伦主席可能 会呼应他们的讲话。 “我们预计，叶伦主席本周如果传递鹰派信号，将为9月升息铺路，这应该帮助美元收 复部分失地，”法国巴黎银行北美外汇策略Daniel Katzive称。 “但我们预计美联储不会暗示或着手一系列升息，这可能限制美国实际收益率从当前低 水平反弹的幅度。” 周四发布的美国数据给利率前景增加利好，一项关键的美国7月耐久财订单指标增长1.6 %，且上周初请失业金人数下降。 根据CME Group的FedWatch，数据发布后，联邦基金利率期货走势暗示，在下个月的政 策会议上升息的可能性为24%，在12月会议上升息的可能性约为57%。 但部分分析师相信，叶伦可能坚持其一贯鸽派立场。他们称，尽管近期美国数据强劲， 但不足以支撑今年升息， 周四尾盘，欧元兑美元 升0.3%，报1.1293美元，尽管德国IFO调查显示，8月德国 企业信心大幅恶化，但欧元仍上涨。 美元兑日圆 持平于100.49，最近几日跌穿100日圆，本月一直在99.55-102.83日 圆的窄幅区间内波动，但部分交易员称，如果叶伦为升息做铺垫，美元兑日圆可能反弹。 日圆也可能因对日本央行将在9月的下次会议上采取额外刺激举措的预期升温而承压。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1279 1.1261 +0.16 +3.86 1.0860 美元/日圆 100.51 100.43 +0.08 -16.45 120.30 欧元/日圆 113.40 113.11 +0.26 -13.08 130.47 美元/瑞郎 0.9672 0.9665 +0.07 -3.45 1.0018 英镑/美元 1.3189 1.3231 -0.32 -10.51 1.4738 美元/加元 1.2920 1.2924 -0.03 -6.64 1.3839 美元/离岸人民币 6.6675 6.6711 -0.05 +1.51 6.5680 澳元/美元 0.7615 0.7612 +0.04 +4.67 0.7275 欧元/瑞郎 1.0918 1.0888 +0.28 +0.29 1.0886 欧元/英镑 0.8552 0.8502 +0.59 +16.09 0.7367 新西兰元/美元 0.7299 0.7306 -0.10 +6.95 0.6825 美元/挪威克朗 8.2169 8.2136 +0.04 -7.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2778 9.2560 +0.24 -3.37 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4057 8.3957 +0.12 -0.48 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4850 9.4567 +0.30 +3.43 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)