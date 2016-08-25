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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 06:28 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元微跌，因投资者静待叶伦在杰克森霍尔的讲话

* 央行决策者周四开始齐聚怀俄明州
    * 如果叶伦讲话持鹰派基调，美元/日圆可能反弹
    * 美国7月耐久财订单增长，上周初请失业金人数减少

 (新增文末报价表格)
    路透纽约8月25日 - 美元周四下滑，因部分投资者在全球央行官员在美国怀俄明州杰克
森霍尔召开年度会议前轧平头寸，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦可能为美国货
币政策提供新的指引。
    
    包括美联储副主席费舍尔、纽约联储总裁杜德利在内的美联储官员近期发表对经济感到
乐观的讲话，促使投资者提高了对尽早而不是推迟升息的押注。部分人士相信叶伦主席可能
会呼应他们的讲话。
    
    “我们预计，叶伦主席本周如果传递鹰派信号，将为9月升息铺路，这应该帮助美元收
复部分失地，”法国巴黎银行北美外汇策略Daniel　Katzive称。
    
    “但我们预计美联储不会暗示或着手一系列升息，这可能限制美国实际收益率从当前低
水平反弹的幅度。”
    
    周四发布的美国数据给利率前景增加利好，一项关键的美国7月耐久财订单指标增长1.6
%，且上周初请失业金人数下降。
    
    根据CME Group的FedWatch，数据发布后，联邦基金利率期货走势暗示，在下个月的政
策会议上升息的可能性为24%，在12月会议上升息的可能性约为57%。
    
    但部分分析师相信，叶伦可能坚持其一贯鸽派立场。他们称，尽管近期美国数据强劲，
但不足以支撑今年升息，
    
    周四尾盘，欧元兑美元 升0.3%，报1.1293美元，尽管德国IFO调查显示，8月德国
企业信心大幅恶化，但欧元仍上涨。

    美元兑日圆 持平于100.49，最近几日跌穿100日圆，本月一直在99.55-102.83日
圆的窄幅区间内波动，但部分交易员称，如果叶伦为升息做铺垫，美元兑日圆可能反弹。
    
    日圆也可能因对日本央行将在9月的下次会议上采取额外刺激举措的预期升温而承压。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1279   1.1261   +0.16   +3.86   1.0860
    美元/日圆            100.51   100.43   +0.08  -16.45   120.30
    欧元/日圆         113.40   113.11   +0.26  -13.08   130.47
    美元/瑞郎            0.9672   0.9665   +0.07   -3.45   1.0018
    英镑/美元            1.3189   1.3231   -0.32  -10.51   1.4738
    美元/加元            1.2920   1.2924   -0.03   -6.64   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6675   6.6711   -0.05   +1.51   6.5680
    澳元/美元            0.7615   0.7612   +0.04   +4.67   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0918   1.0888   +0.28   +0.29   1.0886
    欧元/英镑         0.8552   0.8502   +0.59  +16.09   0.7367
    新西兰元/美元        0.7299   0.7306   -0.10   +6.95   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2169   8.2136   +0.04   -7.05   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2778   9.2560   +0.24   -3.37   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4057   8.3957   +0.12   -0.48   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4850   9.4567   +0.30   +3.43   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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