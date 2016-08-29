更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，市场聚焦周五美国非农就业数据

* 未来几个月内美国加息的理据增加 * 市场聚焦周五美国非农就业数据 (新增文末收盘表格) 路透纽约8月29日 - 美元周一持平，回吐稍早升幅，因投资人聚焦本周美国将公布的就 业数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔曾表示，该数据对美联储决定是否 在短期内加息至关重要。 由于上周五美联储主席叶伦表示，近几个月加息的理据增加，因就业市场和经济改善后 ，投资人对升息的预期升温。但叶伦没有暗示具体加息的时机。 上周五，费舍尔表示，叶伦的讲话同今年加息的预期相符，推高美元，美国公债价格下 挫。 费舍尔指出，升息决定会考虑本周五将出炉的8月就业报告等数据，和其它因素。 “美元已经走出一波大行情，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称，并指投资人可能在本周就业数据公布前，利用近期美元升势获利了结。 “我认为就业市场和消费都无法持续第二季末的势头，我们会失望的。”他补充道。 根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，8月非农就业岗位增加18万 ，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月的数据均优于预期。 周三民间就业机构ADP将率先公布民间就业数据。 美元兑一篮子主要货币 盘中触及两周高位95.834，之后回落至95.607，欧元兑美 元 纽约尾盘变动不大，报1.1189美元，之前一度跌至1.1159美元。 美元兑日圆 微升0.09%，报101.93日圆，稍早升至8月9日来最高的102.39日圆。 如果周五公布的就业报告强劲，可能令美元重拾强势。 美联储更偏鹰派的政策立场，同日本和欧洲央行维持高度宽松货币政策形成鲜明对比， 预计将在中期内扶助美元。 “政策背离应对美元有利，”RMG Wealth Management投资者Stewart Richardson表示 。 周一公布的数据显示，7月美国消费者支出连续第四个月增加，但通胀保持迟滞，之后 美元小涨。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1188 1.1195 -0.06 +3.02 1.0860 美元/日圆 101.90 101.82 +0.08 -15.30 120.30 欧元/日圆 114.02 113.94 +0.07 -12.61 130.47 美元/瑞郎 0.9781 0.9791 -0.10 -2.37 1.0018 英镑/美元 1.3102 1.3137 -0.27 -11.10 1.4738 美元/加元 1.3006 1.3001 +0.04 -6.02 1.3839 美元/离岸人民币 6.6890 6.6924 -0.05 +1.84 6.5680 澳元/美元 0.7567 0.7563 +0.05 +4.01 0.7275 欧元/瑞郎 1.0943 1.0950 -0.06 +0.52 1.0886 欧元/英镑 0.8536 0.8521 +0.18 +15.87 0.7367 新西兰元/美元 0.7245 0.7238 +0.10 +6.15 0.6825 美元/挪威克朗 8.2722 8.2729 -0.01 -6.42 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2636 9.2650 -0.02 -3.52 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4631 8.4800 -0.20 +0.20 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4715 9.4989 -0.29 +3.28 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)