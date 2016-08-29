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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 06:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，市场聚焦周五美国非农就业数据

* 未来几个月内美国加息的理据增加
    * 市场聚焦周五美国非农就业数据

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约8月29日 - 美元周一持平，回吐稍早升幅，因投资人聚焦本周美国将公布的就
业数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔曾表示，该数据对美联储决定是否
在短期内加息至关重要。
    
    由于上周五美联储主席叶伦表示，近几个月加息的理据增加，因就业市场和经济改善后
，投资人对升息的预期升温。但叶伦没有暗示具体加息的时机。
    
    上周五，费舍尔表示，叶伦的讲话同今年加息的预期相符，推高美元，美国公债价格下
挫。
    
    费舍尔指出，升息决定会考虑本周五将出炉的8月就业报告等数据，和其它因素。
    
    “美元已经走出一波大行情，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc 
Chandler称，并指投资人可能在本周就业数据公布前，利用近期美元升势获利了结。
    
    “我认为就业市场和消费都无法持续第二季末的势头，我们会失望的。”他补充道。
    
    根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，8月非农就业岗位增加18万
，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月的数据均优于预期。
    
    周三民间就业机构ADP将率先公布民间就业数据。
    
    美元兑一篮子主要货币 盘中触及两周高位95.834，之后回落至95.607，欧元兑美
元 纽约尾盘变动不大，报1.1189美元，之前一度跌至1.1159美元。
    
    美元兑日圆 微升0.09%，报101.93日圆，稍早升至8月9日来最高的102.39日圆。
    
    如果周五公布的就业报告强劲，可能令美元重拾强势。
    
    美联储更偏鹰派的政策立场，同日本和欧洲央行维持高度宽松货币政策形成鲜明对比，
预计将在中期内扶助美元。
    
    “政策背离应对美元有利，”RMG Wealth Management投资者Stewart Richardson表示
。
    
    周一公布的数据显示，7月美国消费者支出连续第四个月增加，但通胀保持迟滞，之后
美元小涨。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1188   1.1195   -0.06   +3.02   1.0860
    美元/日圆            101.90   101.82   +0.08  -15.30   120.30
    欧元/日圆         114.02   113.94   +0.07  -12.61   130.47
    美元/瑞郎            0.9781   0.9791   -0.10   -2.37   1.0018
    英镑/美元            1.3102   1.3137   -0.27  -11.10   1.4738
    美元/加元            1.3006   1.3001   +0.04   -6.02   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6890   6.6924   -0.05   +1.84   6.5680
    澳元/美元            0.7567   0.7563   +0.05   +4.01   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0943   1.0950   -0.06   +0.52   1.0886
    欧元/英镑         0.8536   0.8521   +0.18  +15.87   0.7367
    新西兰元/美元        0.7245   0.7238   +0.10   +6.15   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2722   8.2729   -0.01   -6.42   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2636   9.2650   -0.02   -3.52   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4631   8.4800   -0.20   +0.20   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4715   9.4989   -0.29   +3.28   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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