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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 07:03 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元跳涨至三周高位，市场等待美国就业数据

* 市场聚焦即将于周五发布的美国就业数据，寻找升息线索
    * 美联储副主席费舍尔称美国就业市场接近充分就业

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约8月30日 - 美元兑一篮子货币周二升至三周高位，兑日圆升至一个月高位，因
投资者等待本周即将发布的关键就业数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升
息线索。
    
    美联储主席叶伦和副主席费舍尔上周五发表鹰派讲话，增强了在9月会议上升息的可能
性，但大部分投资者和经济学家认为更有可能仅在12月升息一次。
    
    下一个关键指标是将于周五发布的8月就业报告，路透调查的89位经济学家的预估中值
为，8月新增18万个就业岗位。
    
    “叶伦在杰克森霍尔讲话的基调更偏鹰派，费舍尔的讲话进一步强化了她的鹰派立场，
”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称。
    
    “市场再次聚焦即将出炉的数据，我认为这会影响市场对下半年美联储政策的看法，”
他称。
    
    周五发布就业数据前，周三将发布ADP民间就业报告。
    
    费舍尔周二在接受电视采访时称，数据可能对利率决定产生影响，但在升息时机上他没
有提供新的线索。他称，美国接近充分就业，美联储升息步伐将取决于经济表现。
    
    美元指数 最高涨至96.143，为8月9日以来最高水平，后回落至96.062，全日上涨
0.50%。
    
    美元兑日圆 上涨1.1%，报103.01日圆，稍早升至103.13日圆，为7月29日以来最
高，决策者对最近日圆升势表示担心的言论也给日圆带来压力。
    
    日本内阁官房长官菅义伟在一次采访中告诉路透，政府不乐见日圆上涨，因损害经济增
长，政府将“适当”作出反应。
    
    日本首相安倍的顾问滨田宏一称，如果政府的汇市干预被美国政府认为是操纵汇率的话
，日本央行可以考虑买入外国公债，作为削弱日圆的一个手段。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1141   1.1188   -0.42   +2.59   1.0860
    美元/日圆            102.95   101.90   +1.03  -14.42   120.30
    欧元/日圆         114.74   114.02   +0.63  -12.06   130.47
    美元/瑞郎            0.9837   0.9781   +0.57   -1.81   1.0018
    英镑/美元            1.3081   1.3102   -0.16  -11.24   1.4738
    美元/加元            1.3097   1.3006   +0.70   -5.36   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6925   6.6890   +0.05   +1.90   6.5680
    澳元/美元            0.7509   0.7567   -0.77   +3.22   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0960   1.0943   +0.16   +0.68   1.0886
    欧元/英镑         0.8518   0.8536   -0.21  +15.62   0.7367
    新西兰元/美元        0.7217   0.7245   -0.39   +5.74   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3413   8.2722   +0.84   -5.64   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2935   9.2636   +0.32   -3.20   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5388   8.4631   +0.89   +1.09   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5145   9.4715   +0.45   +3.75   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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