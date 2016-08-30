更新版 1-《全球汇市》美元跳涨至三周高位，市场等待美国就业数据

* 市场聚焦即将于周五发布的美国就业数据，寻找升息线索 * 美联储副主席费舍尔称美国就业市场接近充分就业 (新增文末收盘表格) 路透纽约8月30日 - 美元兑一篮子货币周二升至三周高位，兑日圆升至一个月高位，因 投资者等待本周即将发布的关键就业数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升 息线索。 美联储主席叶伦和副主席费舍尔上周五发表鹰派讲话，增强了在9月会议上升息的可能 性，但大部分投资者和经济学家认为更有可能仅在12月升息一次。 下一个关键指标是将于周五发布的8月就业报告，路透调查的89位经济学家的预估中值 为，8月新增18万个就业岗位。 “叶伦在杰克森霍尔讲话的基调更偏鹰派，费舍尔的讲话进一步强化了她的鹰派立场， ”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称。 “市场再次聚焦即将出炉的数据，我认为这会影响市场对下半年美联储政策的看法，” 他称。 周五发布就业数据前，周三将发布ADP民间就业报告。 费舍尔周二在接受电视采访时称，数据可能对利率决定产生影响，但在升息时机上他没 有提供新的线索。他称，美国接近充分就业，美联储升息步伐将取决于经济表现。 美元指数 最高涨至96.143，为8月9日以来最高水平，后回落至96.062，全日上涨 0.50%。 美元兑日圆 上涨1.1%，报103.01日圆，稍早升至103.13日圆，为7月29日以来最 高，决策者对最近日圆升势表示担心的言论也给日圆带来压力。 日本内阁官房长官菅义伟在一次采访中告诉路透，政府不乐见日圆上涨，因损害经济增 长，政府将“适当”作出反应。 日本首相安倍的顾问滨田宏一称，如果政府的汇市干预被美国政府认为是操纵汇率的话 ，日本央行可以考虑买入外国公债，作为削弱日圆的一个手段。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1141 1.1188 -0.42 +2.59 1.0860 美元/日圆 102.95 101.90 +1.03 -14.42 120.30 欧元/日圆 114.74 114.02 +0.63 -12.06 130.47 美元/瑞郎 0.9837 0.9781 +0.57 -1.81 1.0018 英镑/美元 1.3081 1.3102 -0.16 -11.24 1.4738 美元/加元 1.3097 1.3006 +0.70 -5.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.6925 6.6890 +0.05 +1.90 6.5680 澳元/美元 0.7509 0.7567 -0.77 +3.22 0.7275 欧元/瑞郎 1.0960 1.0943 +0.16 +0.68 1.0886 欧元/英镑 0.8518 0.8536 -0.21 +15.62 0.7367 新西兰元/美元 0.7217 0.7245 -0.39 +5.74 0.6825 美元/挪威克朗 8.3413 8.2722 +0.84 -5.64 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2935 9.2636 +0.32 -3.20 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5388 8.4631 +0.89 +1.09 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5145 9.4715 +0.45 +3.75 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)