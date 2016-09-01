更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因美国8月制造业数据意外疲弱

* 美元走弱，因制造业活动意外疲弱 * 周五的就业数据成为焦点 * 英镑跳涨，此前英国制造业数据强劲 (新增文末收盘表格) 路透纽约9月1日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，此前美国发布的数据显示8月制造业活 动意外萎缩，令人对美国经济力道产生了一些疑虑。 美国供应管理协会(ISM)称，全国工厂活动指数下跌3.2，至49.4，为2月以来首次跌至 萎缩区域。 “ISM数据有点令人失望，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称。 数据逆转了美元稍早的升势，因投资者等待周五将发布的倍受关注的就业数据，以寻找 美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时进行下次升息的新线索。 “就业报告对美元近期和中期走势颇为重要，”Osborne称，“如果明天的数据强劲， 可能让人们相信今年升息是很有可能的，甚至意味着9月美联储采取行动也是非常现实可行 的。” 美联储副主席费舍尔上周称，美联储在决定何时升息时会考量8月就业报告。根据路透 调查的91位分析师的预估中值，预计8月将新增18万个非农就业岗位。 费舍尔讲话前，美联储主席叶伦也发表相对鹰派的讲话，增强了美联储距离升息更近一 步的预期。 美元指数 下跌0.40%，至95.635，稍早最高升至96.239。 美元兑日圆 也下跌，至103.28日圆，稍早升至104.00日圆，为7月29日以来最高 。 英镑兑美元跳升1%，兑欧元触及一个月高位，此前发布的数据显示，英国8月制造业纪 录最大增幅之一。 英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投 退欧之后曾在7月跌至三年低点。 英镑兑美元 上涨至1.3270美元，数据公布前报1.3152；欧元兑英镑EURGBP=D4 下跌0.65%，至0.8441英镑，数据公布前报0.8468英镑。 “英镑跑赢，因为英国PMI数据强劲，进一步挤压了英镑空头，”法国农业信贷银行(Cr edit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov称。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1196 1.1156 +0.36 +3.09 1.0860 美元/日圆 103.23 103.42 -0.18 -14.19 120.30 欧元/日圆 115.57 115.36 +0.18 -11.42 130.47 美元/瑞郎 0.9796 0.9836 -0.41 -2.22 1.0018 英镑/美元 1.3267 1.3137 +0.99 -9.98 1.4738 美元/加元 1.3100 1.3104 -0.03 -5.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.6857 6.6905 -0.07 +1.79 6.5680 澳元/美元 0.7551 0.7514 +0.49 +3.79 0.7275 欧元/瑞郎 1.0972 1.0976 -0.04 +0.79 1.0886 欧元/英镑 0.8433 0.8490 -0.67 +14.47 0.7367 新西兰元/美元 0.7279 0.7248 +0.43 +6.65 0.6825 美元/挪威克朗 8.3333 8.3227 +0.13 -5.73 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3327 9.2877 +0.48 -2.80 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5520 8.5637 -0.14 +1.25 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5763 9.5526 +0.25 +4.43 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)