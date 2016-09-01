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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 06:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因美国8月制造业数据意外疲弱

* 美元走弱，因制造业活动意外疲弱
    * 周五的就业数据成为焦点
    * 英镑跳涨，此前英国制造业数据强劲

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约9月1日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，此前美国发布的数据显示8月制造业活
动意外萎缩，令人对美国经济力道产生了一些疑虑。
    
    美国供应管理协会(ISM)称，全国工厂活动指数下跌3.2，至49.4，为2月以来首次跌至
萎缩区域。
    
    “ISM数据有点令人失望，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称。
    
    数据逆转了美元稍早的升势，因投资者等待周五将发布的倍受关注的就业数据，以寻找
美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时进行下次升息的新线索。
    
    “就业报告对美元近期和中期走势颇为重要，”Osborne称，“如果明天的数据强劲，
可能让人们相信今年升息是很有可能的，甚至意味着9月美联储采取行动也是非常现实可行
的。”
    
    美联储副主席费舍尔上周称，美联储在决定何时升息时会考量8月就业报告。根据路透
调查的91位分析师的预估中值，预计8月将新增18万个非农就业岗位。
    
    费舍尔讲话前，美联储主席叶伦也发表相对鹰派的讲话，增强了美联储距离升息更近一
步的预期。
    
    美元指数 下跌0.40%，至95.635，稍早最高升至96.239。
    
    美元兑日圆 也下跌，至103.28日圆，稍早升至104.00日圆，为7月29日以来最高
。
    
    英镑兑美元跳升1%，兑欧元触及一个月高位，此前发布的数据显示，英国8月制造业纪
录最大增幅之一。
    
    英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投
退欧之后曾在7月跌至三年低点。 

    英镑兑美元 上涨至1.3270美元，数据公布前报1.3152；欧元兑英镑EURGBP=D4
下跌0.65%，至0.8441英镑，数据公布前报0.8468英镑。

    “英镑跑赢，因为英国PMI数据强劲，进一步挤压了英镑空头，”法国农业信贷银行(Cr
edit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov称。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1196   1.1156   +0.36   +3.09   1.0860
    美元/日圆            103.23   103.42   -0.18  -14.19   120.30
    欧元/日圆         115.57   115.36   +0.18  -11.42   130.47
    美元/瑞郎            0.9796   0.9836   -0.41   -2.22   1.0018
    英镑/美元            1.3267   1.3137   +0.99   -9.98   1.4738
    美元/加元            1.3100   1.3104   -0.03   -5.34   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6857   6.6905   -0.07   +1.79   6.5680
    澳元/美元            0.7551   0.7514   +0.49   +3.79   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0972   1.0976   -0.04   +0.79   1.0886
    欧元/英镑         0.8433   0.8490   -0.67  +14.47   0.7367
    新西兰元/美元        0.7279   0.7248   +0.43   +6.65   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3333   8.3227   +0.13   -5.73   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3327   9.2877   +0.48   -2.80   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5520   8.5637   -0.14   +1.25   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5763   9.5526   +0.25   +4.43   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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