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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 06:32 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌1%，因疲弱的美国数据令本月升息可能性不复存在

* 美国疲弱的服务业和就业市场数据拖累美元走软
    * 美元兑日圆、欧元和瑞郎下跌逾1%
    * 澳元攀升1.3%，因澳洲央行保持利率不变
    * 新西兰元触及16个月高位，因乳品拍卖结果强劲

 (新增文末表格)
    路透纽约9月6日 - 美元周二急跌，因数据显示，美国服务业成长速度为2010年初以来
最慢，导致对美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的预期降温。
    
    美元兑日圆、欧元、瑞郎和英镑等货币下跌1%，其中，英镑兑美元攀升至7月中以来最
高。
    
    供应管理协会(ISM)美国8月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.4，远低于经济学的预
期，且录得2008年11月以来最大月跌幅。
    
    数据疲弱导致9月升息的可能性不复存在，且影响到交易员对美联储未来升息步伐的押
注，Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示。
   
    “我认为，大多数人对美联储将要升息深信不疑，这一点毋庸置疑，”Eliasson说，“
从前瞻的角度来看，现在的问题是，下一次升息的时间和未来升息的次数。”
    
    美联储的就业市场状况指数8月也回落，下滑至负值区域，7月为正值。
    
    服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。
    
    上周五公布的非农就业报告显示，8月美国新增就业岗位15.1万，不及分析师的预期，
且远低于6、7两月各逾25万的强劲增幅。
   
    美元兑日圆 跌1.3%，报102.05日圆。
    
    数据公布后，英镑兑美元 上扬1%，触及七周新高1.3443美元。欧元兑美元 
攀升至8月26日以来最高1.1255美元。
    
    美元指数 跌1%，报94.821，为8月26日以来最低。
    
    新西兰元兑美元上扬1.5%，触及2015年5月以来最高，受助于美国数据疲弱，以及新西
兰的乳制品拍卖获强劲需求后，奶价上涨。
    
    澳元兑美元 跳涨1.3%，部分因澳洲央行决定维持利率在1.5%不变。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1252   1.1144   +0.97   +3.61   1.0860
    美元/日圆            101.98   103.42   -1.39  -15.23   120.30
    欧元/日圆         114.77   115.29   -0.45  -12.03   130.47
    美元/瑞郎            0.9691   0.9795   -1.06   -3.26   1.0018
    英镑/美元            1.3437   1.3300   +1.03   -8.83   1.4738
    美元/加元            1.2842   1.2925   -0.64   -7.20   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6740   6.6910   -0.25   +1.61   6.5680
    澳元/美元            0.7686   0.7578   +1.43   +5.65   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0910   1.0924   -0.13   +0.22   1.0886
    欧元/英镑         0.8369   0.8374   -0.06  +13.60   0.7367
    新西兰元/美元        0.7415   0.7303   +1.53   +8.64   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1627   8.2976   -1.63   -7.66   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1970   9.2533   -0.61   -4.21   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4628   8.5674   -1.22   +0.19   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5347   9.5505   -0.17   +3.97   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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