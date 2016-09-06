更新版 1-《全球汇市》美元下跌1%，因疲弱的美国数据令本月升息可能性不复存在

* 美国疲弱的服务业和就业市场数据拖累美元走软 * 美元兑日圆、欧元和瑞郎下跌逾1% * 澳元攀升1.3%，因澳洲央行保持利率不变 * 新西兰元触及16个月高位，因乳品拍卖结果强劲 (新增文末表格) 路透纽约9月6日 - 美元周二急跌，因数据显示，美国服务业成长速度为2010年初以来 最慢，导致对美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的预期降温。 美元兑日圆、欧元、瑞郎和英镑等货币下跌1%，其中，英镑兑美元攀升至7月中以来最 高。 供应管理协会(ISM)美国8月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.4，远低于经济学的预 期，且录得2008年11月以来最大月跌幅。 数据疲弱导致9月升息的可能性不复存在，且影响到交易员对美联储未来升息步伐的押 注，Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示。 “我认为，大多数人对美联储将要升息深信不疑，这一点毋庸置疑，”Eliasson说，“ 从前瞻的角度来看，现在的问题是，下一次升息的时间和未来升息的次数。” 美联储的就业市场状况指数8月也回落，下滑至负值区域，7月为正值。 服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。 上周五公布的非农就业报告显示，8月美国新增就业岗位15.1万，不及分析师的预期， 且远低于6、7两月各逾25万的强劲增幅。 美元兑日圆 跌1.3%，报102.05日圆。 数据公布后，英镑兑美元 上扬1%，触及七周新高1.3443美元。欧元兑美元 攀升至8月26日以来最高1.1255美元。 美元指数 跌1%，报94.821，为8月26日以来最低。 新西兰元兑美元上扬1.5%，触及2015年5月以来最高，受助于美国数据疲弱，以及新西 兰的乳制品拍卖获强劲需求后，奶价上涨。 澳元兑美元 跳涨1.3%，部分因澳洲央行决定维持利率在1.5%不变。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1252 1.1144 +0.97 +3.61 1.0860 美元/日圆 101.98 103.42 -1.39 -15.23 120.30 欧元/日圆 114.77 115.29 -0.45 -12.03 130.47 美元/瑞郎 0.9691 0.9795 -1.06 -3.26 1.0018 英镑/美元 1.3437 1.3300 +1.03 -8.83 1.4738 美元/加元 1.2842 1.2925 -0.64 -7.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.6740 6.6910 -0.25 +1.61 6.5680 澳元/美元 0.7686 0.7578 +1.43 +5.65 0.7275 欧元/瑞郎 1.0910 1.0924 -0.13 +0.22 1.0886 欧元/英镑 0.8369 0.8374 -0.06 +13.60 0.7367 新西兰元/美元 0.7415 0.7303 +1.53 +8.64 0.6825 美元/挪威克朗 8.1627 8.2976 -1.63 -7.66 8.8398 欧元/挪威克朗 9.1970 9.2533 -0.61 -4.21 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4628 8.5674 -1.22 +0.19 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5347 9.5505 -0.17 +3.97 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)