《全球汇市》日本央行政策分歧报导推高日圆，欧洲央行会议前欧元走软

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 日本媒体有关日本央行政策分歧的报导支撑日圆
* 英镑下滑，为六日内首见
* 加拿大央行维持利率不变
* 新西兰元兑美元升至2015年5月来最高
* 市场关注周四欧洲央行货币政策会议
路透纽约9月7日 - 美元兑日圆周三降至逾一周最低，此前日本产经新闻报导称，日本央行决策者在央行下一次会议前意见分歧。
日本产经新闻报导称，日本央行决策者对是否在9月20-21日会议上追加刺激举措意见分歧。日本央行总裁黑田东彦曾表示，在该会议上将会全面评估大规模刺激计划。
“日圆受该报道提振走强，对日本央行可能在9月会议上放宽政策的预期有所降温，”美银美林汇市策略师Ian Gordon称。
美元兑日圆大跌近1%，至8月26日来最低，当日美联储主席叶伦对经济发表乐观评论，重燃了对于短期内加息的押注。
美元之后收复了部分失地，因投资人对日圆大涨获利了结。周二美元兑日圆下挫1%。纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.25%，报101.73日圆。
英镑兑美元 受疲弱的制造业数据拖累下跌，为六个交易日内首见，纽约尾盘跌0.75%，报1.3334美元。
欧元兑美元 跌0.1%，因在周四欧洲央行会议前，交易商采取防守态势。
“鉴于8月出炉的部分通胀数据疲弱，欧洲央行的政策基调可能更为谨慎，”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner称。
Esiner称，交易商还担心欧洲央行可能宣布延长量化宽松计划，令欧元的吸引力降低。
美元指数一度跌至8月26日来最低，但午后扭转跌势，纽约尾盘升0.15%，报94.992。
加拿大央行宣布维持利率在0.5%不变，该消息令加元兑美元 逆转稍早跌势，尾盘升0.4%。
新西兰元兑美元 也涨0.4%，触及去年5月15日来最高，新西兰元得益于牛奶价格上涨、以及该国2%的短期利率远高于美国0.25-0.5%的利率。(完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583