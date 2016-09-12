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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，此前美联储理事的讲话削弱9月升息预期

* 美联储理事布雷纳德警告不能过快撤走刺激举措
    * 受布雷纳德讲话影响，9月联邦基金利率期货合约上涨1个基点
    * 美元兑风险货币逆转涨势
    * 日圆上涨，因布雷纳德讲话和日本央行臆测

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约9月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/
美联储)一高阶官员的讲话立场偏鸽派，削弱了本月升息的押注，而日本央行可能减弱政策
宽松度的臆测提振日圆走高。
    
    美联储理事布雷纳德在芝加哥全球事务委员会的会议上称，因为劳动力市场可能仍有闲
置，海外经济存在下行风险，联储应该避免过快撤走支撑经济的政策。
    
    布雷纳德的讲话受到密切关注，部分因为这是9月20-21日政策会议前事先安排的最后一
个联储官员讲话。
    
    市场仔细审视她的讲话，看她是否在利率方面保持其一贯的鸽派立场，还是采取一个更
积极的态度。
    
    根据CME Group的FedWatch，布雷纳德发表讲话后，9月联邦利率期货合约 上涨1.
0个基点， 这暗示下周公开市场委员会(FOMC)升息的可能性仅为15%，上周五收盘时为24%。
    
    “9月升息不可能了，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick
称，“我们仍预计美元在今年年底前保持疲弱。”
    
    美元指数下跌0.22%，报95.126。1715GMT，布雷纳德讲话在1715 GMT一经发表，美元指
数应声大跌至盘中低位的94.935，几分钟后逆转了走势，但仅收复了大部分跌幅。
    
    美元兑日圆在布雷纳德讲话前下跌，部分因为市场臆测日本央行在研究令公债收益率变
陡的政策选项，美元一度将跌幅扩大至逾1%。
    
    “布雷纳德仅是FOMC中的一位委员，但颇有影响力，”Westpac Banking Corporation
高级外汇策略师Richard Franulovich称。
    
    美元兑日圆 盘中低见101.58日圆，尾盘下跌0.83%，报101.83。布雷纳德发表讲
话后，美元兑数个风险较大的新兴市场货币和商品货币逆转了稍早的涨势，其中包括巴西雷
亚尔、俄罗斯卢布和澳元等。
    
    欧元兑美元 尾盘小幅上涨，报1.1235美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1232   1.1229   +0.03   +3.43   1.0860
    美元/日圆            101.84   102.68   -0.82  -15.34   120.30
    欧元/日圆         114.41   115.28   -0.75  -12.31   130.47
    美元/瑞郎            0.9717   0.9749   -0.33   -3.00   1.0018
    英镑/美元            1.3333   1.3262   +0.54   -9.53   1.4738
    美元/加元            1.3035   1.3046   -0.08   -5.81   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6844   6.6954   -0.16   +1.77   6.5680
    澳元/美元            0.7563   0.7538   +0.33   +3.96   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0918   1.0955   -0.34   +0.29   1.0886
    欧元/英镑         0.8420   0.8464   -0.52  +14.29   0.7367
    新西兰元/美元        0.7350   0.7324   +0.35   +7.69   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2354   8.2514   -0.19   -6.84   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2472   9.2701   -0.25   -3.69   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4788   8.4903   -0.14   +0.38   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5232   9.5450   -0.23   +3.85   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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