更新版 1-《全球汇市》美元下跌，此前美联储理事的讲话削弱9月升息预期

* 美联储理事布雷纳德警告不能过快撤走刺激举措 * 受布雷纳德讲话影响，9月联邦基金利率期货合约上涨1个基点 * 美元兑风险货币逆转涨势 * 日圆上涨，因布雷纳德讲话和日本央行臆测 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约9月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)一高阶官员的讲话立场偏鸽派，削弱了本月升息的押注，而日本央行可能减弱政策 宽松度的臆测提振日圆走高。 美联储理事布雷纳德在芝加哥全球事务委员会的会议上称，因为劳动力市场可能仍有闲 置，海外经济存在下行风险，联储应该避免过快撤走支撑经济的政策。 布雷纳德的讲话受到密切关注，部分因为这是9月20-21日政策会议前事先安排的最后一 个联储官员讲话。 市场仔细审视她的讲话，看她是否在利率方面保持其一贯的鸽派立场，还是采取一个更 积极的态度。 根据CME Group的FedWatch，布雷纳德发表讲话后，9月联邦利率期货合约 上涨1. 0个基点， 这暗示下周公开市场委员会(FOMC)升息的可能性仅为15%，上周五收盘时为24%。 “9月升息不可能了，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick 称，“我们仍预计美元在今年年底前保持疲弱。” 美元指数下跌0.22%，报95.126。1715GMT，布雷纳德讲话在1715 GMT一经发表，美元指 数应声大跌至盘中低位的94.935，几分钟后逆转了走势，但仅收复了大部分跌幅。 美元兑日圆在布雷纳德讲话前下跌，部分因为市场臆测日本央行在研究令公债收益率变 陡的政策选项，美元一度将跌幅扩大至逾1%。 “布雷纳德仅是FOMC中的一位委员，但颇有影响力，”Westpac Banking Corporation 高级外汇策略师Richard Franulovich称。 美元兑日圆 盘中低见101.58日圆，尾盘下跌0.83%，报101.83。布雷纳德发表讲 话后，美元兑数个风险较大的新兴市场货币和商品货币逆转了稍早的涨势，其中包括巴西雷 亚尔、俄罗斯卢布和澳元等。 欧元兑美元 尾盘小幅上涨，报1.1235美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1232 1.1229 +0.03 +3.43 1.0860 美元/日圆 101.84 102.68 -0.82 -15.34 120.30 欧元/日圆 114.41 115.28 -0.75 -12.31 130.47 美元/瑞郎 0.9717 0.9749 -0.33 -3.00 1.0018 英镑/美元 1.3333 1.3262 +0.54 -9.53 1.4738 美元/加元 1.3035 1.3046 -0.08 -5.81 1.3839 美元/离岸人民币 6.6844 6.6954 -0.16 +1.77 6.5680 澳元/美元 0.7563 0.7538 +0.33 +3.96 0.7275 欧元/瑞郎 1.0918 1.0955 -0.34 +0.29 1.0886 欧元/英镑 0.8420 0.8464 -0.52 +14.29 0.7367 新西兰元/美元 0.7350 0.7324 +0.35 +7.69 0.6825 美元/挪威克朗 8.2354 8.2514 -0.19 -6.84 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2472 9.2701 -0.25 -3.69 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4788 8.4903 -0.14 +0.38 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5232 9.5450 -0.23 +3.85 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)