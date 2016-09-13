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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因市场焦点转至美联储12月升息

* 美元指数触及一周高位
    * 交易员预计12月升息机率逾55%-FedWatch
    * 美元兑日圆上涨，受日经报导提振
    * 美元兑商品货币上涨，因油价下跌

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约9月13日 - 美元兑一篮子货币周二触及一周高位，因市场焦点转至美国联邦储
备理事会(FED/美联储)在12月升息的可能性，风险较大货币的下跌也提振美元。
    
    美元指数触及一周高位的95.672，因分析师称，12月升息可能性不断增加推高美债收益
率。
    
    美元跟随美债收益率走高。美国财政部今日进行的30年期公债标售需求疲弱，之后，美
债收益率大幅走高。指标10年期公债收益率，以及三年期公债收益率均触及6月初以来最高
水平。
    
    美联储理事布雷纳德周一发表了鸽派立场的讲话，减弱了下周升息的预期。
    
    “美元多头减少了9月升息押注，现在他们将押注放在12月，”Western Union Busines
s Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，美联储下周升息可能性仅为1
5%，12月升息可能性为逾55%。
    
    日经报导称，日本央行计划将下调本已为负的利率作为进一步宽松计划的核心。这则报
导提振美元兑日圆走高。日本央行计划在9月20-21日召开会议，美联储也将同期举行政策会
议。
    
    美元兑日圆 最新上涨0.79%，报102.64日圆，盘中高见102.74日圆。
    
    富国证券外汇策略师Eric Viloria称，“在日本央行下周召开会议前此举反映出部分鸽
派预期。”
    
    油价下跌，因担心全球原油供应过剩局面将持续至明年，提振美元兑澳元和新西兰元等
商品货币上涨。
    
    澳元兑美元 触及近七周低位，报0.7443美元，新西兰元兑美元 触及逾
一周低位的0.7235美元。
    
    欧元兑美元 仍陷于近期的交易区间内，最新下跌0.15%，报1.1215美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1217   1.1232   -0.13   +3.29   1.0860
    美元/日圆            102.53   101.84   +0.68  -14.77   120.30
    欧元/日圆         115.05   114.41   +0.56  -11.82   130.47
    美元/瑞郎            0.9762   0.9717   +0.46   -2.56   1.0018
    英镑/美元            1.3193   1.3333   -1.05  -10.48   1.4738
    美元/加元            1.3172   1.3035   +1.05   -4.82   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6904   6.6844   +0.09   +1.86   6.5680
    澳元/美元            0.7462   0.7563   -1.34   +2.57   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0953   1.0918   +0.32   +0.62   1.0886
    欧元/英镑         0.8502   0.8420   +0.97  +15.41   0.7367
    新西兰元/美元        0.7251   0.7350   -1.35   +6.24   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2770   8.2354   +0.51   -6.37   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2834   9.2472   +0.39   -3.31   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5266   8.4788   +0.56   +0.95   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5665   9.5232   +0.45   +4.32   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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