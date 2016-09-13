更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因市场焦点转至美联储12月升息

* 美元指数触及一周高位 * 交易员预计12月升息机率逾55%-FedWatch * 美元兑日圆上涨，受日经报导提振 * 美元兑商品货币上涨，因油价下跌 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约9月13日 - 美元兑一篮子货币周二触及一周高位，因市场焦点转至美国联邦储 备理事会(FED/美联储)在12月升息的可能性，风险较大货币的下跌也提振美元。 美元指数触及一周高位的95.672，因分析师称，12月升息可能性不断增加推高美债收益 率。 美元跟随美债收益率走高。美国财政部今日进行的30年期公债标售需求疲弱，之后，美 债收益率大幅走高。指标10年期公债收益率，以及三年期公债收益率均触及6月初以来最高 水平。 美联储理事布雷纳德周一发表了鸽派立场的讲话，减弱了下周升息的预期。 “美元多头减少了9月升息押注，现在他们将押注放在12月，”Western Union Busines s Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，美联储下周升息可能性仅为1 5%，12月升息可能性为逾55%。 日经报导称，日本央行计划将下调本已为负的利率作为进一步宽松计划的核心。这则报 导提振美元兑日圆走高。日本央行计划在9月20-21日召开会议，美联储也将同期举行政策会 议。 美元兑日圆 最新上涨0.79%，报102.64日圆，盘中高见102.74日圆。 富国证券外汇策略师Eric Viloria称，“在日本央行下周召开会议前此举反映出部分鸽 派预期。” 油价下跌，因担心全球原油供应过剩局面将持续至明年，提振美元兑澳元和新西兰元等 商品货币上涨。 澳元兑美元 触及近七周低位，报0.7443美元，新西兰元兑美元 触及逾 一周低位的0.7235美元。 欧元兑美元 仍陷于近期的交易区间内，最新下跌0.15%，报1.1215美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1232 -0.13 +3.29 1.0860 美元/日圆 102.53 101.84 +0.68 -14.77 120.30 欧元/日圆 115.05 114.41 +0.56 -11.82 130.47 美元/瑞郎 0.9762 0.9717 +0.46 -2.56 1.0018 英镑/美元 1.3193 1.3333 -1.05 -10.48 1.4738 美元/加元 1.3172 1.3035 +1.05 -4.82 1.3839 美元/离岸人民币 6.6904 6.6844 +0.09 +1.86 6.5680 澳元/美元 0.7462 0.7563 -1.34 +2.57 0.7275 欧元/瑞郎 1.0953 1.0918 +0.32 +0.62 1.0886 欧元/英镑 0.8502 0.8420 +0.97 +15.41 0.7367 新西兰元/美元 0.7251 0.7350 -1.35 +6.24 0.6825 美元/挪威克朗 8.2770 8.2354 +0.51 -6.37 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2834 9.2472 +0.39 -3.31 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5266 8.4788 +0.56 +0.95 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5665 9.5232 +0.45 +4.32 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)