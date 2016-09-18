更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因通胀数据暗示美联储可能持更鹰派立场

(新增文末收盘表格) * 美国8月消费者物价指数强于预期 * 9月和12月升息预期上升 * 美元指数触及15日高位 * 英镑下跌，因担心脱欧影响 路透纽约9月16日 - 美元兑一篮子货币周五触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美 国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱 欧带来的影响。 美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.1%。数据 超过路透调查的分析师的预估。 根据CME Group的FedWatch，交易员将对下周会议升息的押注从12%小幅提高至15%，对1 2月升息的押注从略高于47%提高至近52%。 分析师称，通胀数据暗示，美联储12月升息的可能性增加，明年升息步伐可能加快。 “数据不错，美联储可能在今年升息一次，在年底前升息25个基点，”Cambridge Glo bal Payments高级外汇交易员Stephen Casey称。 美元指数 升0.8%，报96.063。欧元兑美元 触及10日低位的1.1149美元，美 元兑瑞郎 触及两周高位的0.9817瑞郎。 英镑 兑美元触及一个月低位1.3001美元，此前彭博援引未具名官员称，英国财政 大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)“准备接受”英国可能不得不放弃欧盟单一市场成员 地位的现实。英镑最新下跌1.7%，报1.3015美元。 哈蒙德曾在7月中称，作为6月23日公投脱欧的后果，英国将会离开欧盟单一市场。 “这只是脱欧可能要付出的代价之一，”法国农业信贷的外汇策略师Vassili Serebri akov称。 美元兑日圆 最新上涨0.25%，报102.35日圆。日本央行将于9月20-21日召开政策 会议。 美元指数势将录得三周来的最佳周度表现，上涨约0.8%，但美元兑日圆势将录得连续第 二周下跌，跌幅约0.3%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1153 1.1241 -0.78 +2.70 1.0860 美元/日圆 102.28 102.09 +0.19 -14.98 120.30 欧元/日圆 114.07 114.79 -0.63 -12.57 130.47 美元/瑞郎 0.9806 0.9714 +0.95 -2.12 1.0018 英镑/美元 1.2995 1.3237 -1.83 -11.83 1.4738 美元/加元 1.3207 1.3161 +0.35 -4.57 1.3839 美元/离岸人民币 6.6531 6.6486 +0.07 +1.30 6.5680 澳元/美元 0.7488 0.7514 -0.35 +2.93 0.7275 欧元/瑞郎 1.0939 1.0925 +0.13 +0.49 1.0886 欧元/英镑 0.8578 0.8491 +1.02 +16.44 0.7367 新西兰元/美元 0.7255 0.7314 -0.81 +6.30 0.6825 美元/挪威克朗 8.3099 8.2299 +0.97 -5.99 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2721 9.2579 +0.15 -3.43 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5650 8.4808 +0.99 +1.40 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5617 9.5390 +0.24 +4.27 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)