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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元上涨，因通胀数据暗示美联储可能持更鹰派立场

* 美国8月消费者物价指数强于预期
    * 9月和12月升息预期上升
    * 美元指数触及15日高位
    * 英镑下跌，因担心脱欧影响

    路透纽约9月16日 - 美元兑一篮子货币周五触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美
国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱
欧带来的影响。
    
    美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.1%。数据
超过路透调查的分析师的预估。
    
    根据CME Group的FedWatch，交易员将对下周会议升息的押注从12%小幅提高至15%，对1
2月升息的押注从略高于47%提高至近52%。
    
    分析师称，通胀数据暗示，美联储12月升息的可能性增加，明年升息步伐可能加快。
    
    “数据不错，美联储可能在今年升息一次，在年底前升息25个基点，”Cambridge　Glo
bal Payments高级外汇交易员Stephen Casey称。
    
    美元指数 升0.8%，报96.063。欧元兑美元 触及10日低位的1.1149美元，美
元兑瑞郎 触及两周高位的0.9817瑞郎。
    
    英镑 兑美元触及一个月低位1.3001美元，此前彭博援引未具名官员称，英国财政
大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)“准备接受”英国可能不得不放弃欧盟单一市场成员
地位的现实。英镑最新下跌1.7%，报1.3015美元。
    
    哈蒙德曾在7月中称，作为6月23日公投脱欧的后果，英国将会离开欧盟单一市场。
    
    “这只是脱欧可能要付出的代价之一，”法国农业信贷的外汇策略师Vassili　Serebri
akov称。
    
    美元兑日圆 最新上涨0.25%，报102.35日圆。日本央行将于9月20-21日召开政策
会议。
    
    美元指数势将录得三周来的最佳周度表现，上涨约0.8%，但美元兑日圆势将录得连续第
二周下跌，跌幅约0.3%。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1153   1.1241   -0.78   +2.70   1.0860
    美元/日圆            102.28   102.09   +0.19  -14.98   120.30
    欧元/日圆         114.07   114.79   -0.63  -12.57   130.47
    美元/瑞郎            0.9806   0.9714   +0.95   -2.12   1.0018
    英镑/美元            1.2995   1.3237   -1.83  -11.83   1.4738
    美元/加元            1.3207   1.3161   +0.35   -4.57   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6531   6.6486   +0.07   +1.30   6.5680
    澳元/美元            0.7488   0.7514   -0.35   +2.93   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0939   1.0925   +0.13   +0.49   1.0886
    欧元/英镑         0.8578   0.8491   +1.02  +16.44   0.7367
    新西兰元/美元        0.7255   0.7314   -0.81   +6.30   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3099   8.2299   +0.97   -5.99   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2721   9.2579   +0.15   -3.43   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5650   8.4808   +0.99   +1.40   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5617   9.5390   +0.24   +4.27   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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