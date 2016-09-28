《全球汇市》美元/日圆小幅脱离一个月低位，欧元整理跌势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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周二公布的数据显示，美国消费者信心改善，服务业调查结果也好于预期。 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二称，美联储应避免过度升息。这番言论帮 助推动美国10年期公债收益率降至三周低点，也打压了美元。 尽管美联储上周的政策声明暗示12月可能升息，但此后利率期货市场反映的12月升息机 率不断下降。 目前利率期货显示，12月升息的机率不到50%，低于美联储上周政策会议后达到的逾60% 。 美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，但她的侧重点可能 是金融监管。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1210 1.1213 -0.03 +3.22 1.0860 美元/日圆 100.55 100.43 +0.12 -16.42 120.30 欧元/日圆 112.74 112.59 +0.13 -13.59 130.47 美元/瑞郎 0.9710 0.9707 +0.03 -3.07 1.0018 英镑/美元 1.3010 1.3020 -0.08 -11.72 1.4738 美元/加元 1.3205 1.3193 +0.09 -4.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6824 6.6828 -0.01 +1.74 6.5680 澳元/美元 0.7677 0.7666 +0.14 +5.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7282 0.7298 -0.22 +6.70 0.6825 澳元/日圆 77.190 76.970 +0.29 -11.90 87.620 新西兰元/日圆 73.240 73.280 -0.05 -10.66 81.980 英镑/日圆 130.77 130.77 +0.00 -26.21 177.22 澳元/新西兰元 1.0538 1.0498 +0.38 -1.18 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/王洋/王颖/杜明霞；审校)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583