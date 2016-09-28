《全球汇市》美元/日圆小幅脱离一个月低位，欧元整理跌势

周二公布的数据显示，美国消费者信心改善，服务业调查结果也好于预期。 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二称，美联储应避免过度升息。这番言论帮 助推动美国10年期公债收益率降至三周低点，也打压了美元。 尽管美联储上周的政策声明暗示12月可能升息，但此后利率期货市场反映的12月升息机 率不断下降。 目前利率期货显示，12月升息的机率不到50%，低于美联储上周政策会议后达到的逾60% 。 美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，但她的侧重点可能 是金融监管。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1210 1.1213 -0.03 +3.22 1.0860 美元/日圆 100.55 100.43 +0.12 -16.42 120.30 欧元/日圆 112.74 112.59 +0.13 -13.59 130.47 美元/瑞郎 0.9710 0.9707 +0.03 -3.07 1.0018 英镑/美元 1.3010 1.3020 -0.08 -11.72 1.4738 美元/加元 1.3205 1.3193 +0.09 -4.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6824 6.6828 -0.01 +1.74 6.5680 澳元/美元 0.7677 0.7666 +0.14 +5.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7282 0.7298 -0.22 +6.70 0.6825 澳元/日圆 77.190 76.970 +0.29 -11.90 87.620 新西兰元/日圆 73.240 73.280 -0.05 -10.66 81.980 英镑/日圆 130.77 130.77 +0.00 -26.21 177.22 澳元/新西兰元 1.0538 1.0498 +0.38 -1.18 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/王洋/王颖/杜明霞；审校)