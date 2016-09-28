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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 14:00 BJT

《全球汇市》美元/日圆小幅脱离一个月低位，欧元整理跌势

周二公布的数据显示，美国消费者信心改善，服务业调查结果也好于预期。
    
    美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二称，美联储应避免过度升息。这番言论帮
助推动美国10年期公债收益率降至三周低点，也打压了美元。
    
    尽管美联储上周的政策声明暗示12月可能升息，但此后利率期货市场反映的12月升息机
率不断下降。
    
    目前利率期货显示，12月升息的机率不到50%，低于美联储上周政策会议后达到的逾60%
。
    
    美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，但她的侧重点可能
是金融监管。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1210  1.1213  -0.03  +3.22  1.0860
    美元/日圆            100.55  100.43  +0.12 -16.42  120.30
    欧元/日圆         112.74  112.59  +0.13 -13.59  130.47
    美元/瑞郎            0.9710  0.9707  +0.03  -3.07  1.0018
    英镑/美元            1.3010  1.3020  -0.08 -11.72  1.4738
    美元/加元            1.3205  1.3193  +0.09  -4.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6824  6.6828  -0.01  +1.74  6.5680
    澳元/美元            0.7677  0.7666  +0.14  +5.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7282  0.7298  -0.22  +6.70  0.6825
    澳元/日圆         77.190  76.970  +0.29 -11.90  87.620
    新西兰元/日圆     73.240  73.280  -0.05 -10.66  81.980
    英镑/日圆         130.77  130.77  +0.00 -26.21  177.22
    澳元/新西兰元     1.0538  1.0498  +0.38  -1.18  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/王洋/王颖/杜明霞；审校)

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