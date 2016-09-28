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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 06:28 BJT

更新版 1-《全球汇市》OPEC达成限产协议后美元兑商品货币下滑

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑挪威克朗触及约五个月最低
    * 美元兑加元跌至五日低点
    * 交易商静待更多美国数据，以寻找美联储政策前景的线索
    * 欧洲银行业不确定性抑制欧元上涨

    路透纽约9月28日 - 美元兑挪威克朗周三跌至约五个月最低，兑其他商品货币也走软，
因之前石油输出国组织(OPEC)消息人士向路透表示，OPEC达成减少产量协议。
    
    周三的协议是OPEC自2008年来首次减产。两位OPEC消息人士称，OPEC将日产量减少至3,
250万桶，目前产量为3,324万桶。
    
    消息一经发布，挪威克朗、加元和澳元等仰仗能源或原材料出口的国家的货币兑美元走
强，跟随油价大涨超过5%的升势。
    
    OPEC限产报导发布后，美元兑挪威克朗 大跌近1%，至约五个月最低的8.0403克朗
，美元兑加元 也跌至五日最低的1.3088加元，当日下挫约0.8%。
    
    “走势显示市场感到有些意外，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全
球主管Win Thin谈及商品货币在路透报导后大涨时称。
    
    “限产是否有持续的影响力，下一步要看实施的情况。”他指出。
    
    美元指数 尾盘大致持平，报95.451，除了商品货币的走势，交易商也在等待更多
美国经济数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否可能在12月升息的线索。
    
    欧元兑美元 尾盘大致持平，报1.1212美元，欧洲银行业状况的不确定性令投资人
不敢推高欧元，周二德意志银行 股价创新低。
    
    德国最大银行德意志银行正在应对美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证
券(MBS)不当销售的问题。
    
    “投资人在等待更多美国数据，但他们也担心欧洲银行业情况。”Chapdelaine Foreig
n Exchange董事总经理Douglas Borthwick称，“在事态清晰前，欧元将横向整理。”
    
    美元兑日圆 尾盘升0.24%，报100.67日圆，兑瑞郎 大致持平在0.9710瑞郎
。

    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1214   1.1213   +0.01   +3.26   1.0860
    美元/日圆            100.65   100.43   +0.22  -16.33   120.30
    欧元/日圆         112.89   112.59   +0.27  -13.47   130.47
    美元/瑞郎            0.9708   0.9707   +0.01   -3.09   1.0018
    英镑/美元            1.3017   1.3020   -0.02  -11.68   1.4738
    美元/加元            1.3078   1.3193   -0.87   -5.50   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6827   6.6828   -0.00   +1.75   6.5680
    澳元/美元            0.7690   0.7666   +0.31   +5.70   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0890   1.0886   +0.04   +0.04   1.0886
    欧元/英镑         0.8617   0.8609   +0.09  +16.97   0.7367
    新西兰元/美元        0.7283   0.7298   -0.21   +6.71   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0367   8.1148   -0.96   -9.09   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0153   9.0982   -0.91   -6.10   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5617   8.5963   -0.40   +1.36   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6024   9.6385   -0.37   +4.71   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)    
　　

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