更新版 1-《全球汇市》OPEC达成限产协议后美元兑商品货币下滑

(新增文末收盘表格) * 美元兑挪威克朗触及约五个月最低 * 美元兑加元跌至五日低点 * 交易商静待更多美国数据，以寻找美联储政策前景的线索 * 欧洲银行业不确定性抑制欧元上涨 路透纽约9月28日 - 美元兑挪威克朗周三跌至约五个月最低，兑其他商品货币也走软， 因之前石油输出国组织(OPEC)消息人士向路透表示，OPEC达成减少产量协议。 周三的协议是OPEC自2008年来首次减产。两位OPEC消息人士称，OPEC将日产量减少至3, 250万桶，目前产量为3,324万桶。 消息一经发布，挪威克朗、加元和澳元等仰仗能源或原材料出口的国家的货币兑美元走 强，跟随油价大涨超过5%的升势。 OPEC限产报导发布后，美元兑挪威克朗 大跌近1%，至约五个月最低的8.0403克朗 ，美元兑加元 也跌至五日最低的1.3088加元，当日下挫约0.8%。 “走势显示市场感到有些意外，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全 球主管Win Thin谈及商品货币在路透报导后大涨时称。 “限产是否有持续的影响力，下一步要看实施的情况。”他指出。 美元指数 尾盘大致持平，报95.451，除了商品货币的走势，交易商也在等待更多 美国经济数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否可能在12月升息的线索。 欧元兑美元 尾盘大致持平，报1.1212美元，欧洲银行业状况的不确定性令投资人 不敢推高欧元，周二德意志银行 股价创新低。 德国最大银行德意志银行正在应对美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证 券(MBS)不当销售的问题。 “投资人在等待更多美国数据，但他们也担心欧洲银行业情况。”Chapdelaine Foreig n Exchange董事总经理Douglas Borthwick称，“在事态清晰前，欧元将横向整理。” 美元兑日圆 尾盘升0.24%，报100.67日圆，兑瑞郎 大致持平在0.9710瑞郎 。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1214 1.1213 +0.01 +3.26 1.0860 美元/日圆 100.65 100.43 +0.22 -16.33 120.30 欧元/日圆 112.89 112.59 +0.27 -13.47 130.47 美元/瑞郎 0.9708 0.9707 +0.01 -3.09 1.0018 英镑/美元 1.3017 1.3020 -0.02 -11.68 1.4738 美元/加元 1.3078 1.3193 -0.87 -5.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.6827 6.6828 -0.00 +1.75 6.5680 澳元/美元 0.7690 0.7666 +0.31 +5.70 0.7275 欧元/瑞郎 1.0890 1.0886 +0.04 +0.04 1.0886 欧元/英镑 0.8617 0.8609 +0.09 +16.97 0.7367 新西兰元/美元 0.7283 0.7298 -0.21 +6.71 0.6825 美元/挪威克朗 8.0367 8.1148 -0.96 -9.09 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0153 9.0982 -0.91 -6.10 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5617 8.5963 -0.40 +1.36 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6024 9.6385 -0.37 +4.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)