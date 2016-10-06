《全球汇市》美元/日圆位于四周高点，市场等待美国周五的非农就业报告

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三对超低利率的副作用 发出警告，给予英镑小幅提振，不过她的发言人淡化了这预示着未来货币 政策将做出调整的可能性。 英镑兑美元在伦敦早盘回撤0.3%至1.2711美元，距离周三所及31年低 点仅仅0.003美元。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1197 1.1202 -0.04 +3.10 1. 0860 美元/日圆 103.58 103.49 +0.09 -13.90 12 0.30 欧元/日圆 116.01 115.96 +0.04 -11.08 13 0.47 美元/瑞郎 0.9758 0.9740 +0.18 -2.60 1. 0018 英镑/美元 1.2722 1.2748 -0.20 -13.68 1. 4738 美元/加元 1.3185 1.3175 +0.08 -4.73 1. 3839 美元/离岸人民币 6.6977 6.6981 -0.01 +1.97 6.5680 澳元/美元 0.7595 0.7622 -0.35 +4.40 0. 7275 新西兰元/美元 0.7167 0.7166 +0.01 +5.01 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0928 1.0914 +0.13 +0.39 1. 0886 欧元/英镑 0.8801 0.8787 +0.16 +19.47 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.6240 9.6262 -0.02 +4.95 9. 1705 美元/挪威克朗 8.0316 8.0159 +0.20 -9.14 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译/审校 白云/艾茂林/王兴亚/李春喜/张涛/王洋)