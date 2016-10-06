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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 16:39 BJT

《全球汇市》美元/日圆位于四周高点，市场等待美国周五的非农就业报告

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三对超低利率的副作用
发出警告，给予英镑小幅提振，不过她的发言人淡化了这预示着未来货币
政策将做出调整的可能性。
    
    英镑兑美元在伦敦早盘回撤0.3%至1.2711美元，距离周三所及31年低
点仅仅0.003美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1197  1.1202  -0.04  +3.10  1.
0860
    美元/日圆            103.58  103.49  +0.09 -13.90  12
0.30
    欧元/日圆         116.01  115.96  +0.04 -11.08  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9758  0.9740  +0.18  -2.60  1.
0018
    英镑/美元            1.2722  1.2748  -0.20 -13.68  1.
4738
    美元/加元            1.3185  1.3175  +0.08  -4.73  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.6977  6.6981  -0.01  +1.97 
 6.5680
    澳元/美元            0.7595  0.7622  -0.35  +4.40  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7167  0.7166  +0.01  +5.01  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0928  1.0914  +0.13  +0.39  1.
0886
    欧元/英镑         0.8801  0.8787  +0.16 +19.47  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.6240  9.6262  -0.02  +4.95  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.0316  8.0159  +0.20  -9.14  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译/审校 白云/艾茂林/王兴亚/李春喜/张涛/王洋)

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