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亚洲 | 2017年 2月 27日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑

    * 美元兑日圆2月9日来首次跌穿112日圆
    * 美元受财长努钦税改言论拖累
    * 美元指数连升三周

    路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府
是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
    
    美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多
工作要做。            税改是投资人原本预计会提振通胀和带动美国利率的政策之一。
    
    分析师指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录令投资人愈发怀疑
是否会在下月加息，因美联储票委显示出的收紧信贷的迫切性要小很多。
    
    美元兑避险日圆      跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美
元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。
    
    “市场可能对美国财政刺激政策前景变得愈发谨慎，因此，我认为市场目前对美联储是
否会在未来两年大举加息持怀疑态度，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表
示。
    
    纽约午后，欧元兑美元      跌0.2%，至1.0558美元日低，本周势将跌0.5%，为连跌第
三周。
    
    欧元小跌扶助美元指数      ，本周有望连升第三周，升幅仅为0.2%。纽约尾盘，美元
指数仅小涨至101.110，稍早从一周低点100.660反弹。
    
    美元指数年初触及14年最高的103.820，主要是因对特朗普承诺的有利经济成长的政策
寄予厚望。
    
    美元兑瑞郎      升0.1%，报1.0073瑞郎，接近日高1.0079瑞郎。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0560   1.0579   -0.18   +0.45   1.0513
    美元/日圆                   112.18   112.57   -0.35   -4.01   116.87
    欧元/日圆                   118.36   119.12   -0.64   -3.88   123.14
    美元/瑞郎                   1.0073   1.0060   +0.13   -1.03   1.0178
    英镑/美元                   1.2465   1.2552   -0.69   +1.05   1.2336
    美元/加元                   1.3090   1.3103   -0.10   -2.53   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8525   6.8479   +0.07   -1.72   6.9726
    澳元/美元                   0.7669   0.7713   -0.57   +6.29   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0638   1.0647   -0.08   -0.74   1.0717
    欧元/英镑                   0.8475   0.8425   +0.59   -0.50   0.8518
    新西兰元/美元               0.7199   0.7227   -0.39   +3.72   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3725   8.3367   +0.43   -3.06   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8478   8.8228   +0.28   -2.62   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0380   8.9908   +0.52   -0.77   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5441   9.5136   +0.32   -0.37   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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