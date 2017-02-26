重温稿-《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑

* 美元兑日圆2月9日来首次跌穿112日圆 * 美元受财长努钦税改言论拖累 * 美元指数连升三周 路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府 是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多 工作要做。 税改是投资人原本预计会提振通胀和带动美国利率的政策之一。 分析师指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录令投资人愈发怀疑 是否会在下月加息，因美联储票委显示出的收紧信贷的迫切性要小很多。 美元兑避险日圆 跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美 元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。 “市场可能对美国财政刺激政策前景变得愈发谨慎，因此，我认为市场目前对美联储是 否会在未来两年大举加息持怀疑态度，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表 示。 纽约午后，欧元兑美元 跌0.2%，至1.0558美元日低，本周势将跌0.5%，为连跌第 三周。 欧元小跌扶助美元指数 ，本周有望连升第三周，升幅仅为0.2%。纽约尾盘，美元 指数仅小涨至101.110，稍早从一周低点100.660反弹。 美元指数年初触及14年最高的103.820，主要是因对特朗普承诺的有利经济成长的政策 寄予厚望。 美元兑瑞郎 升0.1%，报1.0073瑞郎，接近日高1.0079瑞郎。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0560 1.0579 -0.18 +0.45 1.0513 美元/日圆 112.18 112.57 -0.35 -4.01 116.87 欧元/日圆 118.36 119.12 -0.64 -3.88 123.14 美元/瑞郎 1.0073 1.0060 +0.13 -1.03 1.0178 英镑/美元 1.2465 1.2552 -0.69 +1.05 1.2336 美元/加元 1.3090 1.3103 -0.10 -2.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8525 6.8479 +0.07 -1.72 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7713 -0.57 +6.29 0.7215 欧元/瑞郎 1.0638 1.0647 -0.08 -0.74 1.0717 欧元/英镑 0.8475 0.8425 +0.59 -0.50 0.8518 新西兰元/美元 0.7199 0.7227 -0.39 +3.72 0.6941 美元/挪威克朗 8.3725 8.3367 +0.43 -3.06 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8478 8.8228 +0.28 -2.62 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0380 8.9908 +0.52 -0.77 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5441 9.5136 +0.32 -0.37 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)