《全球汇市》美元基本持稳，等待特朗普的国会讲话

* 美元指数持稳，2月有望收涨

* 获利了结和月底头寸调整是主要驱动因素

* 日圆走强，因美国公债收益率回落

路透纽约2月28日 - 美元周二基本持稳，收复稍早的失地，投资者等待美国总统特朗普稍后在国会发表讲话，从中寻找其经济计划的新线索。另外，资产组合在月底调整头寸。

投资者保持谨慎，他们担心特朗普的讲话将会重点关注国内问题，让那些预计他会提供更多税改计划细节的人失望。

市场起伏不大，投资者在月底重新平衡资产组合，在特朗普发表讲话前，对于建立心头寸犹豫不决。

“市场有一些谨慎情绪，”道明证券外汇策略部北美主管Mark McCormick说，“我认为，今日主导市场的两大因素是，特朗普讲话前的获利了结，和月底头寸调整。”

特朗普在11月胜选后不久，美元急升至14年高位，因市场寄望他会推出大规模财政刺激和通货再膨胀计划。但美元在1月和2月上半月回落，因税改计划缺乏细节。

美元指数尾盘微跌0.03%，报101.10，2月有望收涨1.6%左右。

投资者还关注，美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会进行下一次升息。本周有多位联储官员发言，其中最受关注的是主席叶伦在周五的讲话。

近期美元/日圆与美国公债收益率的联动性很高，美债收益率周二回落，扶助推高日圆。

“日圆仍主要受美债收益率影响，”富国银行的外汇策略师Erik Nelson说，“10年期美债收益率可能会支撑日圆，至少短期内是如此，10年期美债收率今日仅微跌。”

美元兑日圆跌0.46%，报112.15日圆。美元兑欧元挫0.10%，报1.0596美元。

过去一周，对美联储将在3月会议上升息的预期升温，因美联储官员的讲话基调偏鹰派和美国经济数据改善。不过，从市场价格表现来看，仍远低于会促使美联储采取行动的水平。

根据CME Group的FedWatch工具，期货交易员预计，美联储3月升息的几率仅为35%。(完) (编译 母红; 审校 李军)