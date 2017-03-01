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债券 | 2017年 3月 2日 星期四 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息

    * 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温
    * 特朗普的国会讲话对市场影响不大

 (新增文末表格)
    路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员
周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
    
    纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员
会(FOMC)有永久投票权的委员。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3
月会议上认真讨论是否升息。
    
    “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前
宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri
chard Franulovich表示。
    
    美元指数      上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。
    
    美元兑日圆      盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。
    
    “今日市场的主题是对美联储3月升息的预期再度高涨。美元从中获得指引，”法国农
业信贷银行驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现预计，美联储3月升息的机率为66%
。美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。
    
    周三公布的数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，为2013年
2月以来最大增幅。1月个人支出增长0.2%。
    
    升息预期所产生的影响盖过了美国总统特朗普周二晚间在国会讲话。他在讲话中概述了
大规模减税，和投资1万亿美元民间和公共资金，改善美国的道路和桥梁等陈旧基础设施的
计划，但未提供计划细节。
    
    英镑        和加元        兑美元走软，触及1月20日以来最低。 
    
    加拿大央行今日保持利率不变，但对经济的看法十分谨慎。加元因此承压。

    “加元盘初走低，加拿大央行的政策声明加剧了跌势，”法农信的Serebriakov说。
    
    英镑        走软，因自去年英国退欧公投后，政治紧张情绪再度抬头，重压英镑，而
令人失望的经济数据进一步加剧了英镑的颓势。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0546   1.0575   -0.27   +0.31   1.0513
    美元/日圆                   113.71   112.75   +0.85   -2.70   116.87
    欧元/日圆                   119.91   119.25   +0.55   -2.62   123.14
    美元/瑞郎                   1.0084   1.0056   +0.28   -0.92   1.0178
    英镑/美元                   1.2293   1.2380   -0.70   -0.35   1.2336
    美元/加元                   1.3325   1.3299   +0.20   -0.78   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8677   6.8549   +0.19   -1.50   6.9726
    澳元/美元                   0.7674   0.7657   +0.22   +6.36   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0638   1.0636   +0.02   -0.74   1.0717
    欧元/英镑                   0.8574   0.8540   +0.40   +0.66   0.8518
    新西兰元/美元               0.7142   0.7190   -0.67   +2.90   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4068   8.3922   +0.17   -2.67   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8695   8.8742   -0.05   -2.38   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0477   9.0352   +0.14   -0.66   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5432   9.5547   -0.12   -0.38   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红/杜明霞; 审校 李军/龚芳)
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