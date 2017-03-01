更新版 1-《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息

* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对美联储3月升息的预期再度高涨。美元从中获得指引，”法国农 业信贷银行驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现预计，美联储3月升息的机率为66% 。美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。 周三公布的数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，为2013年 2月以来最大增幅。1月个人支出增长0.2%。 升息预期所产生的影响盖过了美国总统特朗普周二晚间在国会讲话。他在讲话中概述了 大规模减税，和投资1万亿美元民间和公共资金，改善美国的道路和桥梁等陈旧基础设施的 计划，但未提供计划细节。 英镑 和加元 兑美元走软，触及1月20日以来最低。 加拿大央行今日保持利率不变，但对经济的看法十分谨慎。加元因此承压。 “加元盘初走低，加拿大央行的政策声明加剧了跌势，”法农信的Serebriakov说。 英镑 走软，因自去年英国退欧公投后，政治紧张情绪再度抬头，重压英镑，而 令人失望的经济数据进一步加剧了英镑的颓势。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0546 1.0575 -0.27 +0.31 1.0513 美元/日圆 113.71 112.75 +0.85 -2.70 116.87 欧元/日圆 119.91 119.25 +0.55 -2.62 123.14 美元/瑞郎 1.0084 1.0056 +0.28 -0.92 1.0178 英镑/美元 1.2293 1.2380 -0.70 -0.35 1.2336 美元/加元 1.3325 1.3299 +0.20 -0.78 1.3430 美元/离岸人民币 6.8677 6.8549 +0.19 -1.50 6.9726 澳元/美元 0.7674 0.7657 +0.22 +6.36 0.7215 欧元/瑞郎 1.0638 1.0636 +0.02 -0.74 1.0717 欧元/英镑 0.8574 0.8540 +0.40 +0.66 0.8518 新西兰元/美元 0.7142 0.7190 -0.67 +2.90 0.6941 美元/挪威克朗 8.4068 8.3922 +0.17 -2.67 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8695 8.8742 -0.05 -2.38 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0477 9.0352 +0.14 -0.66 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5432 9.5547 -0.12 -0.38 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红/杜明霞; 审校 李军/龚芳)