更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美元指数一度触及七周高位102.26。 根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为86%，高 于周二的35%。 美元兑日圆 跌0.24%。 欧元兑美元 从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼 总统候选人勒庞获胜的机率下降。 不过选情并不是欧元近期走软的主要因素，Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne 表示。 “更多的是因相对收益率和货币政策立场的转变，美国可能调整短期利率。”他指出。 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半最高水准。 升息预期也打压新西兰元兑美元 ，周五新西兰元跌0.41%，本周势将创11周最大 周线跌幅。 墨西哥披索 升至近四个月高位，此前美国商务部长罗斯表示，墨西哥和美国可以 达成互惠互利的贸易协议后，给墨西哥披索带来了支撑。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0620 1.0506 +1.09 +1.02 1.0513 美元/日圆 113.99 114.38 -0.34 -2.46 116.87 欧元/日圆 121.16 120.17 +0.82 -1.61 123.14 美元/瑞郎 1.0075 1.0131 -0.55 -1.01 1.0178 英镑/美元 1.2290 1.2265 +0.20 -0.37 1.2336 美元/加元 1.3375 1.3389 -0.10 -0.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.8962 6.8848 +0.17 -1.10 6.9726 澳元/美元 0.7594 0.7571 +0.30 +5.25 0.7215 欧元/瑞郎 1.0709 1.0644 +0.61 -0.07 1.0717 欧元/英镑 0.8640 0.8562 +0.91 +1.43 0.8518 新西兰元/美元 0.7036 0.7062 -0.37 +1.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.4200 8.4809 -0.72 -2.51 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9464 8.9115 +0.39 -1.53 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9800 9.0832 -1.14 -1.40 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5403 9.5451 -0.05 -0.41 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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