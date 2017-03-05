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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息

    * 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适
    * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元

    路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储
/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
    
    叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日
下次会议上加息的可能性。
    
    分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后
出现部分投资人获利了结，美元转跌。
    
    “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可
能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。
    
    她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国
经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。            
    
    美元指数      跌0.7%，本周升约0.4%，周四美元指数一度触及七周高位102.26。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为86%，高
于周二的35%。
    
    美元兑日圆      跌0.24%。
    
    欧元兑美元      从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼
总统候选人勒庞获胜的机率下降。
    
    不过选情并不是欧元近期走软的主要因素，Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne
表示。
    
    “更多的是因相对收益率和货币政策立场的转变，美国可能调整短期利率。”他指出。
    
    美国两年期公债收益率周四触及逾七年半最高水准。
    
    升息预期也打压新西兰元兑美元      ，周五新西兰元跌0.41%，本周势将创11周最大
周线跌幅。
    
    墨西哥披索      升至近四个月高位，此前美国商务部长罗斯表示，墨西哥和美国可以
达成互惠互利的贸易协议后，给墨西哥披索带来了支撑。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0620   1.0506   +1.09   +1.02   1.0513
    美元/日圆                   113.99   114.38   -0.34   -2.46   116.87
    欧元/日圆                   121.16   120.17   +0.82   -1.61   123.14
    美元/瑞郎                   1.0075   1.0131   -0.55   -1.01   1.0178
    英镑/美元                   1.2290   1.2265   +0.20   -0.37   1.2336
    美元/加元                   1.3375   1.3389   -0.10   -0.41   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8962   6.8848   +0.17   -1.10   6.9726
    澳元/美元                   0.7594   0.7571   +0.30   +5.25   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0709   1.0644   +0.61   -0.07   1.0717
    欧元/英镑                   0.8640   0.8562   +0.91   +1.43   0.8518
    新西兰元/美元               0.7036   0.7062   -0.37   +1.37   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4200   8.4809   -0.72   -2.51   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.9464   8.9115   +0.39   -1.53   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9800   9.0832   -1.14   -1.40   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5403   9.5451   -0.05   -0.41   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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