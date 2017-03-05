重温稿-《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息

* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美元指数一度触及七周高位102.26。 根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为86%，高 于周二的35%。 美元兑日圆 跌0.24%。 欧元兑美元 从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼 总统候选人勒庞获胜的机率下降。 不过选情并不是欧元近期走软的主要因素，Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne 表示。 “更多的是因相对收益率和货币政策立场的转变，美国可能调整短期利率。”他指出。 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半最高水准。 升息预期也打压新西兰元兑美元 ，周五新西兰元跌0.41%，本周势将创11周最大 周线跌幅。 墨西哥披索 升至近四个月高位，此前美国商务部长罗斯表示，墨西哥和美国可以 达成互惠互利的贸易协议后，给墨西哥披索带来了支撑。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0620 1.0506 +1.09 +1.02 1.0513 美元/日圆 113.99 114.38 -0.34 -2.46 116.87 欧元/日圆 121.16 120.17 +0.82 -1.61 123.14 美元/瑞郎 1.0075 1.0131 -0.55 -1.01 1.0178 英镑/美元 1.2290 1.2265 +0.20 -0.37 1.2336 美元/加元 1.3375 1.3389 -0.10 -0.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.8962 6.8848 +0.17 -1.10 6.9726 澳元/美元 0.7594 0.7571 +0.30 +5.25 0.7215 欧元/瑞郎 1.0709 1.0644 +0.61 -0.07 1.0717 欧元/英镑 0.8640 0.8562 +0.91 +1.43 0.8518 新西兰元/美元 0.7036 0.7062 -0.37 +1.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.4200 8.4809 -0.72 -2.51 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9464 8.9115 +0.39 -1.53 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9800 9.0832 -1.14 -1.40 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5403 9.5451 -0.05 -0.41 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)