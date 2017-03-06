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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 18:00 BJT

《全球汇市》美元回落，上周因美联储升息预期而攀升

    * 朝鲜发射导弹消息支撑日圆
    * 叶伦谈话巩固升息预期
    * 投机客削减美元多仓--IMM数据

    路透伦敦3月6日 - 美元周一在欧洲时段走跌，投资人获利了结；上周美元上涨，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将升息。
    
    今日稍早朝鲜(北韩)发射四枚导弹的消息，亦对美元造成压力，因投资人买进被视为避险货币的日圆。

    美联储主席叶伦周五表示，只要就业和通胀数据继续保持强劲，美联储就势必在本月稍后升息。她的这番讲话可能强化了联储在3月14-15日的政策会议上升息的可能。            
    
    此前美联储官员已经发表了一系列鹰派立场的讲话。叶伦周五发表讲话后，投资者对美元指数      连续第四周的上涨获利了结，周一美元又下跌0.3%至一周低点101.22。
    
    “美元延续了周五叶伦讲话后的走势，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Valentin Marinov表示，他并称长期仍看好美元。
    
    “市场有些担心，3月升息不会伴随有更多立场强硬的政策指引，(这些指引可能暗示)美联储今年或许希望升息三次甚至四次。”   

    根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch工具，联邦基金利率期货走势显示，交易员预测美联储本月加息的机率为80%左右，上周初仅为33%左右。
    
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，截至2月28日当周投机客削减美元多仓，净多仓降至10月初以来最低。            
    
    随着风险胃纳因朝鲜方面的消息下降，美元兑日圆      从上周五高点114.75跌至113.68。
    
    “朝鲜行事难以预料，但该国相当频繁地进行导弹试射，”汇市研究公司Global-info驻东京主管Kaneo Ogino表示。
    
    “现在不同的是，美国总统特朗普将如何应对此类试射活动，亦很难预测，”他说道。

    美国政局也拖累美元。特朗普周六指责前美国总统奥巴马在2016年总统大选期间曾对其窃听，奥巴马以及情报部门的一位前官员对此予以否认。

    丑闻缠身的法国总统候选人菲永周日表示，他会继续参选，但保留与所属政党的资深党员讨论的可能性。
    
    欧元兑美元      日内跌0.1%至1.0612美元，此前朱佩称不准备参加法国总统竞选。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0597  1.0620  -0.22  +0.80  1.0513
    美元/日圆                   113.70  113.99  -0.25  -2.71  116.87
    欧元/日圆                   120.49  121.16  -0.55  -2.15  123.14
    美元/瑞郎                   1.0092  1.0075  +0.17  -0.84  1.0178
    英镑/美元                   1.2263  1.2290  -0.22  -0.59  1.2336
    美元/加元                   1.3380  1.3375  +0.04  -0.37  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8918  6.8962  -0.06  -1.16  6.9726
    澳元/美元                   0.7605  0.7594  +0.14  +5.41  0.7215
    新西兰元/美元               0.7035  0.7036  -0.01  +1.35  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0695  1.0709  -0.13  -0.21  1.0717
    欧元/英镑                   0.8637  0.8640  -0.03  +1.40  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5226  9.5403  -0.19  -0.60  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4409  8.4200  +0.25  -2.27  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/侯雪苹/王丽鑫；审校  于春红/许娜/孙茉莉/艾茂林)
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