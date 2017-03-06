《全球汇市》美元回落，上周因美联储升息预期而攀升

* 朝鲜发射导弹消息支撑日圆 * 叶伦谈话巩固升息预期 * 投机客削减美元多仓--IMM数据 路透伦敦3月6日 - 美元周一在欧洲时段走跌，投资人获利了结；上周美元上涨，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将升息。 今日稍早朝鲜(北韩)发射四枚导弹的消息，亦对美元造成压力，因投资人买进被视为避险货币的日圆。 美联储主席叶伦周五表示，只要就业和通胀数据继续保持强劲，美联储就势必在本月稍后升息。她的这番讲话可能强化了联储在3月14-15日的政策会议上升息的可能。 此前美联储官员已经发表了一系列鹰派立场的讲话。叶伦周五发表讲话后，投资者对美元指数 连续第四周的上涨获利了结，周一美元又下跌0.3%至一周低点101.22。 “美元延续了周五叶伦讲话后的走势，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Valentin Marinov表示，他并称长期仍看好美元。 “市场有些担心，3月升息不会伴随有更多立场强硬的政策指引，(这些指引可能暗示)美联储今年或许希望升息三次甚至四次。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch工具，联邦基金利率期货走势显示，交易员预测美联储本月加息的机率为80%左右，上周初仅为33%左右。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，截至2月28日当周投机客削减美元多仓，净多仓降至10月初以来最低。 随着风险胃纳因朝鲜方面的消息下降，美元兑日圆 从上周五高点114.75跌至113.68。 “朝鲜行事难以预料，但该国相当频繁地进行导弹试射，”汇市研究公司Global-info驻东京主管Kaneo Ogino表示。 “现在不同的是，美国总统特朗普将如何应对此类试射活动，亦很难预测，”他说道。 美国政局也拖累美元。特朗普周六指责前美国总统奥巴马在2016年总统大选期间曾对其窃听，奥巴马以及情报部门的一位前官员对此予以否认。 丑闻缠身的法国总统候选人菲永周日表示，他会继续参选，但保留与所属政党的资深党员讨论的可能性。 欧元兑美元 日内跌0.1%至1.0612美元，此前朱佩称不准备参加法国总统竞选。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0597 1.0620 -0.22 +0.80 1.0513 美元/日圆 113.70 113.99 -0.25 -2.71 116.87 欧元/日圆 120.49 121.16 -0.55 -2.15 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0075 +0.17 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2263 1.2290 -0.22 -0.59 1.2336 美元/加元 1.3380 1.3375 +0.04 -0.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.8918 6.8962 -0.06 -1.16 6.9726 澳元/美元 0.7605 0.7594 +0.14 +5.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7035 0.7036 -0.01 +1.35 0.6941 欧元/瑞郎 1.0695 1.0709 -0.13 -0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8637 0.8640 -0.03 +1.40 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5226 9.5403 -0.19 -0.60 9.5799 美元/挪威克朗 8.4409 8.4200 +0.25 -2.27 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/侯雪苹/王丽鑫；审校 于春红/许娜/孙茉莉/艾茂林)