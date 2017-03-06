更新版 1-《全球汇市》美元走强，法国大选选情发展拖累欧元走低

* 欧元兑美元走软，之前触及两周高位 * 前法国总理朱佩排除了参选的可能性 * 北朝鲜导弹试射提振避险日圆 (新增文末汇率表格) 路透纽约3月6日 - 美元周一走强，兑欧元上涨，之前法国前总理排除了参与大选的可能性，市场认为， 这可能导致反欧盟候选人勒庞胜选的机率增加。 曾在1995-1997年间担任法国总理的朱佩周一稍早宣布，将不会参加总统选举。 周五的一项民调显示，如果朱佩取代丑闻缠身的菲永作为中右翼党派候选人参选，他可能在大选首轮投票 中胜出，中间派候选人马克龙位居第二，从而使勒庞无法进入第二轮投票。 尽管民调显示，极右翼民族阵线候选人勒庞可能在大选第二轮投票中败给马克龙或菲永，但投资者很担心 会出现意想不到的结果。 欧元兑美元 跌0.35%，报1.0584美元，在朱佩决定不参选的消息公布后，从稍早触及的两周高位回 落。 尽管欧元区经济数据不断改善，但今年法国、德国和荷兰将先后举行大选让市场倍感不安，抑制了欧元的 表现，分析师表示。 “选举大戏只要一天没有落幕，就将继续左右欧元走势，继续压制欧元，”Tempus Inc的汇率策略师Juan Perez说，“因此，欧元没能在良好的经济数据推动下攀升至1.07美元，而是受大选选情影响继续留守在1.05 -1.06美元的区间内。 ” 美元兑瑞郎 、瑞典克朗 和英镑 日内均上涨0.4%左右。 朝鲜在周末试射四枚弹道导弹，以及美国总统特朗普指责前任奥巴马监听他在特朗普大楼的电话通话等消 息，刺激对日圆的避险买盘。 美元兑日圆 跌至113.90日圆，从上周五触及的两周高位114.74日圆回落。 美元兑一篮子货币 小涨0.1%，报101.66，此前在欧洲汇市早盘跌至一周低位。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0578 1.0620 -0.40 +0.62 1.0513 美元/日圆 113.87 113.99 -0.11 -2.57 116.87 欧元/日圆 120.51 121.16 -0.54 -2.14 123.14 美元/瑞郎 1.0116 1.0075 +0.41 -0.61 1.0178 英镑/美元 1.2235 1.2290 -0.45 -0.82 1.2336 美元/加元 1.3409 1.3375 +0.25 -0.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.9007 6.8962 +0.07 -1.03 6.9726 澳元/美元 0.7576 0.7594 -0.24 +5.00 0.7215 欧元/瑞郎 1.0706 1.0709 -0.03 -0.10 1.0717 欧元/英镑 0.8645 0.8640 +0.06 +1.49 0.8518 新西兰元/美元 0.6989 0.7036 -0.67 +0.69 0.6941 美元/挪威克朗 8.4894 8.4200 +0.82 -1.71 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9832 8.9464 +0.41 -1.13 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0158 8.9800 +0.40 -1.01 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5429 9.5403 +0.03 -0.39 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红/李婷仪; 审校 李军/龚芳)