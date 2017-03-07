《全球汇市》美元小升，投资者关注美国贸易数据

* 美元在亚洲盘下滑后展开反弹 * 英镑下跌，等待议会对退欧事宜作出表决 * 澳元在澳洲央行会议后走势震荡 * 中国外汇储备意外增长 * 2017年全球外汇走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月7日 - 美元指数周二在欧洲早盘持稳，在经过两周的上涨后仍然处在12月和1月所及的高点下方。之前两周里，有关美国升息的预期提振美元走升。 G10货币中走势变动最大的当属英镑和澳元。澳元在澳洲央行会议之后上涨，但到了欧洲交易时段又回吐之前录得的大部分涨幅。 金属价格持续一年的涨势见顶，导致澳元回落。在上周市场快速转向预期美联储3月加息之际，澳元是受冲击最严重的主要货币。 但美元兑其它货币表现也不是很好，兑欧元未能有效突破1.05水平，兑日圆也没有突破112日圆。 “如果你说3月加息预期几乎达到百分之百，那么美元兑欧元原本已经大幅突破1.05了，”北欧联合银行(Nordea)策略师Niels Christensen说。 “走势令人失望在周五引发了更多的获利回吐盘，但我并不认为欧元会进一步大幅上涨。” 0900 GMT，美元指数 交投在101.70，涨幅不到0.1%。美元兑英镑 涨0.2%至1.2211。美元兑日圆 和欧元 分别大体持平在113.94和1.0580。 特朗普贸易事务顾问纳瓦罗隔夜言论使人们重新担忧白宫对贸易和美元的态度，官员们正在为本月稍晚召开的20国集团(G20)会议做准备。 纳瓦罗此前曾表示，欧元被低估使得德国较其贸易伙伴具有优势。他周一称，美国对德国的650亿美元贸易逆差是“最难”的贸易问题“之一”，需要进行双边谈判以在欧盟限制之外减少逆差。 外界普遍认为特朗普对国内支出和税收的承诺意味着美元走强，但特朗普及其众多同僚都表明，对目前的美元强势不满。 美国将在周二公布贸易收支数据。亚洲时段公布的中国外汇储备数据令人意外。2月末中国外汇储备 为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。市场原本预计外储会再度下滑。 “考虑到负面估值效应，该数据表明2月当局并未干预汇市支持人民币，”法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，“这暂时给澳元等亚币带来支撑。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0574 1.0578 -0.04 +0.58 1.0513 美元/日圆 113.91 113.87 +0.04 -2.53 116.87 欧元/日圆 120.43 120.51 -0.07 -2.20 123.14 美元/瑞郎 1.0139 1.0116 +0.23 -0.38 1.0178 英镑/美元 1.2203 1.2235 -0.26 -1.08 1.2336 美元/加元 1.3403 1.3409 -0.04 -0.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.8951 6.9007 -0.08 -1.11 6.9726 澳元/美元 0.7592 0.7576 +0.21 +5.23 0.7215 新西兰元/美元 0.6974 0.6989 -0.21 +0.48 0.6941 欧元/瑞郎 1.0720 1.0706 +0.13 +0.03 1.0717 欧元/英镑 0.8664 0.8645 +0.22 +1.71 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5236 9.5429 -0.20 -0.59 9.5799 美元/挪威克朗 8.4501 8.4894 -0.46 -2.16 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/侯雪苹/许娜；审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)