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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 06:27 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元小涨，因押注美国升息和担忧欧洲政局

    * 美元走强，投资者关注周五公布的美国就业报告
    * 英镑在英国议会对政府退欧议案修正案进行投票前走软
    * 澳元走势反复，之前澳洲央行举行会议

 (新增文末报价表格)
    路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周二小涨，但仍低于12月和1月触及的高位；过去两周，对美国联邦
储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期不断升温。
    
    部分分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前，美元不会有大的波动。

    “我们中的很多人原本预计，鉴于对美联储下周升息的预期增强，美元会有更大的反应，”Commonwealth
 Foreign Exchange Inc的首席市场分析师Omer Esiner说。
    
    “非农就业报告公布前的不确定性，以及特朗普政府的财政政策缺乏细节，使美元涨势受限。”
    
    美国国家贸易委员会主席纳瓦罗昨晚发表评论称，与德国650亿美元的贸易逆差，是政府面临的“最头痛
的贸易问题之一”。在20国集团本月晚些时候举行会议前，这使市场的关注点集中到白宫对贸易和美元的态度
上。
    
    不过，美元兑一篮子货币      上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。
    
    英镑兑美元      跌至七周低位，之前公布的消费者支出数据，加重了对英国经济成长放缓的担忧。英国
目前正在为启动退欧磋商作准备。
    瑞郎也跌至数周低位，美元兑瑞郎      触及1月11日以来最高。欧元兑瑞郎升至1月25日以来的峰值。
    
    分析师称，瑞士央行外汇储备增加的消息，以及瑞士央行总裁乔丹有关瑞郎被“严重高估”的讲话重压瑞
郎。
    
    今日举行的澳洲央行会议吸引了市场的部分注意力，导致澳元走势反复，但限于非常狭窄的区间内。
    
    澳元兑美元      尾盘小涨0.1%，报0.7585美元。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0565   1.0578   -0.12   +0.49   1.0513
    美元/日圆                   113.96   113.87   +0.08   -2.49   116.87
    欧元/日圆                   120.44   120.51   -0.06   -2.19   123.14
    美元/瑞郎                   1.0130   1.0116   +0.14   -0.47   1.0178
    英镑/美元                   1.2199   1.2235   -0.29   -1.11   1.2336
    美元/加元                   1.3413   1.3409   +0.03   -0.13   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8934   6.9007   -0.11   -1.14   6.9726
    澳元/美元                   0.7584   0.7576   +0.11   +5.11   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0704   1.0706   -0.02   -0.12   1.0717
    欧元/英镑                   0.8658   0.8645   +0.15   +1.64   0.8518
    新西兰元/美元               0.6948   0.6989   -0.59   +0.10   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4516   8.4894   -0.45   -2.15   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.9309   8.9832   -0.58   -1.70   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0097   9.0158   -0.07   -1.08   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5188   9.5429   -0.25   -0.64   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红/李婷仪; 审校 李军/龚芳)
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