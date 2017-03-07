更新版 1-《全球汇市》美元小涨，因押注美国升息和担忧欧洲政局

* 美元走强，投资者关注周五公布的美国就业报告 * 英镑在英国议会对政府退欧议案修正案进行投票前走软 * 澳元走势反复，之前澳洲央行举行会议 (新增文末报价表格) 路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周二小涨，但仍低于12月和1月触及的高位；过去两周，对美国联邦 储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期不断升温。 部分分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前，美元不会有大的波动。 “我们中的很多人原本预计，鉴于对美联储下周升息的预期增强，美元会有更大的反应，”Commonwealth Foreign Exchange Inc的首席市场分析师Omer Esiner说。 “非农就业报告公布前的不确定性，以及特朗普政府的财政政策缺乏细节，使美元涨势受限。” 美国国家贸易委员会主席纳瓦罗昨晚发表评论称，与德国650亿美元的贸易逆差，是政府面临的“最头痛 的贸易问题之一”。在20国集团本月晚些时候举行会议前，这使市场的关注点集中到白宫对贸易和美元的态度 上。 不过，美元兑一篮子货币 上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。 英镑兑美元 跌至七周低位，之前公布的消费者支出数据，加重了对英国经济成长放缓的担忧。英国 目前正在为启动退欧磋商作准备。 瑞郎也跌至数周低位，美元兑瑞郎 触及1月11日以来最高。欧元兑瑞郎升至1月25日以来的峰值。 分析师称，瑞士央行外汇储备增加的消息，以及瑞士央行总裁乔丹有关瑞郎被“严重高估”的讲话重压瑞 郎。 今日举行的澳洲央行会议吸引了市场的部分注意力，导致澳元走势反复，但限于非常狭窄的区间内。 澳元兑美元 尾盘小涨0.1%，报0.7585美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0565 1.0578 -0.12 +0.49 1.0513 美元/日圆 113.96 113.87 +0.08 -2.49 116.87 欧元/日圆 120.44 120.51 -0.06 -2.19 123.14 美元/瑞郎 1.0130 1.0116 +0.14 -0.47 1.0178 英镑/美元 1.2199 1.2235 -0.29 -1.11 1.2336 美元/加元 1.3413 1.3409 +0.03 -0.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8934 6.9007 -0.11 -1.14 6.9726 澳元/美元 0.7584 0.7576 +0.11 +5.11 0.7215 欧元/瑞郎 1.0704 1.0706 -0.02 -0.12 1.0717 欧元/英镑 0.8658 0.8645 +0.15 +1.64 0.8518 新西兰元/美元 0.6948 0.6989 -0.59 +0.10 0.6941 美元/挪威克朗 8.4516 8.4894 -0.45 -2.15 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9309 8.9832 -0.58 -1.70 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0097 9.0158 -0.07 -1.08 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5188 9.5429 -0.25 -0.64 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红/李婷仪; 审校 李军/龚芳)