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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 08:58 BJT

《全球汇市》美元涨势受抑，市场等待美国非农就业报告

    * 在美国非农就业数据公布前，投资者采取观望态度
    * 市场基本消化了3月升息的可能性
    * 焦点转至美联储今年的升息次数上

    路透东京3月8日 - 美元周三早盘几无变动，由于投资者在周五美国非农就业数据公布前采取观望态度，美元自上日录得的温和涨幅受到抑制。
    
    美元兑一篮子货币上周触及两个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话令市场对本月升息的预期升温，但由于3月升息被认为几乎是板上钉钉，美元目前处于窄幅区间内游走。

    “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称。
    
    “市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索，让人们了解通胀是否正在推动薪资增长。”
    
    美元兑日圆      基本持平报113.925日圆，隔夜温和涨至114.160日圆。
    
    欧元兑美元      基本持平报1.0569美元，上日下跌约0.1%。

    美元指数      持稳于101.820，上周四曾触及两个月高位102.260。美元指数隔夜上涨
约0.15%，因欧洲货币下滑提振美元上扬。
    
    英镑兑美元        周二跌至七周低点，英国准备启动退欧进程之际，消费者支出数据
疲弱加剧了英国经济正在放缓的担忧。英镑兑美元        持平于1.2202美元，隔夜下挫0.
3%。
    
    瑞郎亦跌至数周低位，受累于瑞士央行外汇储备增加，以及瑞士央行总裁乔丹(Thomas 
Jordan)称瑞郎“明显高估”。
    
    澳元兑美元        上升0.1%至0.7592美元，上日一度涨至0.7633，因澳洲央行维持利
率不变，并乐观看待经济，暗示今年不打算放宽政策。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0571  1.0565  +0.06  +0.55  1.0513
    美元/日圆                   113.87  113.96  -0.08  -2.57  116.87
    欧元/日圆                   120.39  120.44  -0.04  -2.23  123.14
    美元/瑞郎                   1.0125  1.0130  -0.05  -0.52  1.0178
    英镑/美元                   1.2203  1.2199  +0.03  -1.08  1.2336
    美元/加元                   1.3410  1.3413  -0.02  -0.15  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8954  6.8934  +0.03  -1.11  6.9726
    澳元/美元                   0.7591  0.7584  +0.09  +5.21  0.7215
    新西兰元/美元               0.6960  0.6948  +0.17  +0.27  0.6941
    澳元/日圆                   86.480  86.440  +0.05  +2.56  84.320
    新西兰元/日圆               79.250  79.260  -0.01  -2.37  81.170
    英镑/日圆                   139.01  138.99  +0.01  -3.48  144.02
    澳元/新西兰元               1.0906  1.0904  +0.02  +5.04  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/孙国玉/杜明霞；审校 龚芳/李爽/王丽鑫)
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