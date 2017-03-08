《全球汇市》美元涨势受抑，市场等待美国非农就业报告

* 在美国非农就业数据公布前，投资者采取观望态度 * 市场基本消化了3月升息的可能性 * 焦点转至美联储今年的升息次数上 路透东京3月8日 - 美元周三早盘几无变动，由于投资者在周五美国非农就业数据公布前采取观望态度，美元自上日录得的温和涨幅受到抑制。 美元兑一篮子货币上周触及两个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话令市场对本月升息的预期升温，但由于3月升息被认为几乎是板上钉钉，美元目前处于窄幅区间内游走。 “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称。 “市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索，让人们了解通胀是否正在推动薪资增长。” 美元兑日圆 基本持平报113.925日圆，隔夜温和涨至114.160日圆。 欧元兑美元 基本持平报1.0569美元，上日下跌约0.1%。 美元指数 持稳于101.820，上周四曾触及两个月高位102.260。美元指数隔夜上涨 约0.15%，因欧洲货币下滑提振美元上扬。 英镑兑美元 周二跌至七周低点，英国准备启动退欧进程之际，消费者支出数据 疲弱加剧了英国经济正在放缓的担忧。英镑兑美元 持平于1.2202美元，隔夜下挫0. 3%。 瑞郎亦跌至数周低位，受累于瑞士央行外汇储备增加，以及瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)称瑞郎“明显高估”。 澳元兑美元 上升0.1%至0.7592美元，上日一度涨至0.7633，因澳洲央行维持利 率不变，并乐观看待经济，暗示今年不打算放宽政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0571 1.0565 +0.06 +0.55 1.0513 美元/日圆 113.87 113.96 -0.08 -2.57 116.87 欧元/日圆 120.39 120.44 -0.04 -2.23 123.14 美元/瑞郎 1.0125 1.0130 -0.05 -0.52 1.0178 英镑/美元 1.2203 1.2199 +0.03 -1.08 1.2336 美元/加元 1.3410 1.3413 -0.02 -0.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.8954 6.8934 +0.03 -1.11 6.9726 澳元/美元 0.7591 0.7584 +0.09 +5.21 0.7215 新西兰元/美元 0.6960 0.6948 +0.17 +0.27 0.6941 澳元/日圆 86.480 86.440 +0.05 +2.56 84.320 新西兰元/日圆 79.250 79.260 -0.01 -2.37 81.170 英镑/日圆 139.01 138.99 +0.01 -3.48 144.02 澳元/新西兰元 1.0906 1.0904 +0.02 +5.04 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/孙国玉/杜明霞；审校 龚芳/李爽/王丽鑫)