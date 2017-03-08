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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 13:31 BJT

《全球汇市》美元略跌，美国非农报告出炉前投资者持观望立场

    * 在美国非农就业数据公布前，投资者持观望态度
    * 市场基本消化了3月升息的可能性
    * 焦点转至美联储今年的升息次数上
    * 美元兑日圆和欧元小跌，隔夜涨势暂歇

    路透东京3月8日 - 美元周三略跌，美元上日的温和涨势停歇；在周五美国非农就业报告公布前，投资者持观望立场。
    
    美元兑一篮子货币上周触及两个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话令市场对本月升息的预期升温，但由于3月升息被认为几乎是板上钉钉，美元目前在窄幅区间内游走。

    “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称。
    
    “市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索，让人们了解通胀是否正在推动薪资增长。”

    欧元兑美元      涨0.1%至1.0561美元，上日下跌约0.1%。
    
    美元指数      微跌0.1%至101.740，3月2曾触及102.260。美元指数隔夜上涨约0.15%，因欧洲货币下滑提振美元上扬。

     英镑兑美元        微涨0.1%至1.2210，隔夜曾下跌0.3%。英镑周二跌至七周低点，因在英国准备启动退欧进程之际，消费者支出数据疲弱加剧对英国经济正在放缓的担忧。

    瑞郎兑美元      几无变动报1.0135，隔夜曾跌至1月11日以来最低水准1.0170。

    瑞郎周二曾跌至数周低位，受累于瑞士央行外汇储备增加，以及瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)称瑞郎“明显高估”。
    
    美元兑日圆      下跌0.3%至113.650，隔夜曾小涨至114.160。
    
    美元在114日圆关口上方举步维艰，受美国政府可能采取贸易保护主义立场的不确定性影响。如果美元兑德国、日本和中国等主要贸易伙伴国货币过度走强，特朗普政府料将做出回应。
    
    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，美国财政部4月公布半年度汇率报告等即将发生的事件“可能会让贸易问题”成为特朗普政府“的关注重点”。
    
    澳元兑美元        上涨0.1%至0.7593。澳元上日跳涨至0.7633，此前澳洲央行维持指标利率不变，并对经济发表乐观评估，暗示其今年并不打算放松政策。
    
    新西兰元兑美元      跌至两个月低位0.6962，受累于牛奶价格下跌。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0561  1.0565  -0.04  +0.46  1.0513
    美元/日圆                   113.73  113.96  -0.20  -2.69  116.87
    欧元/日圆                   120.11  120.44  -0.27  -2.46  123.14
    美元/瑞郎                   1.0134  1.0130  +0.04  -0.43  1.0178
    英镑/美元                   1.2197  1.2199  -0.02  -1.13  1.2336
    美元/加元                   1.3411  1.3413  -0.01  -0.14  1.3430
    美元/离岸人民币             6.9032  6.8934  +0.14  -1.00  6.9726
    澳元/美元                   0.7591  0.7584  +0.09  +5.21  0.7215
    新西兰元/美元               0.6961  0.6948  +0.19  +0.29  0.6941
    澳元/日圆                   86.360  86.440  -0.09  +2.42  84.320
    新西兰元/日圆               79.170  79.260  -0.11  -2.46  81.170
    英镑/日圆                   138.77  138.99  -0.16  -3.65  144.02
    澳元/新西兰元               1.0900  1.0904  -0.04  +4.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李爽/汪红英/许娜/张若琪/王兴亚)
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