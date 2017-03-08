《全球汇市》美元略跌，美国非农报告出炉前投资者持观望立场

* 在美国非农就业数据公布前，投资者持观望态度 * 市场基本消化了3月升息的可能性 * 焦点转至美联储今年的升息次数上 * 美元兑日圆和欧元小跌，隔夜涨势暂歇 路透东京3月8日 - 美元周三略跌，美元上日的温和涨势停歇；在周五美国非农就业报告公布前，投资者持观望立场。 美元兑一篮子货币上周触及两个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话令市场对本月升息的预期升温，但由于3月升息被认为几乎是板上钉钉，美元目前在窄幅区间内游走。 “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称。 “市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索，让人们了解通胀是否正在推动薪资增长。” 欧元兑美元 涨0.1%至1.0561美元，上日下跌约0.1%。 美元指数 微跌0.1%至101.740，3月2曾触及102.260。美元指数隔夜上涨约0.15%，因欧洲货币下滑提振美元上扬。 英镑兑美元 微涨0.1%至1.2210，隔夜曾下跌0.3%。英镑周二跌至七周低点，因在英国准备启动退欧进程之际，消费者支出数据疲弱加剧对英国经济正在放缓的担忧。 瑞郎兑美元 几无变动报1.0135，隔夜曾跌至1月11日以来最低水准1.0170。 瑞郎周二曾跌至数周低位，受累于瑞士央行外汇储备增加，以及瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)称瑞郎“明显高估”。 美元兑日圆 下跌0.3%至113.650，隔夜曾小涨至114.160。 美元在114日圆关口上方举步维艰，受美国政府可能采取贸易保护主义立场的不确定性影响。如果美元兑德国、日本和中国等主要贸易伙伴国货币过度走强，特朗普政府料将做出回应。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，美国财政部4月公布半年度汇率报告等即将发生的事件“可能会让贸易问题”成为特朗普政府“的关注重点”。 澳元兑美元 上涨0.1%至0.7593。澳元上日跳涨至0.7633，此前澳洲央行维持指标利率不变，并对经济发表乐观评估，暗示其今年并不打算放松政策。 新西兰元兑美元 跌至两个月低位0.6962，受累于牛奶价格下跌。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0561 1.0565 -0.04 +0.46 1.0513 美元/日圆 113.73 113.96 -0.20 -2.69 116.87 欧元/日圆 120.11 120.44 -0.27 -2.46 123.14 美元/瑞郎 1.0134 1.0130 +0.04 -0.43 1.0178 英镑/美元 1.2197 1.2199 -0.02 -1.13 1.2336 美元/加元 1.3411 1.3413 -0.01 -0.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.9032 6.8934 +0.14 -1.00 6.9726 澳元/美元 0.7591 0.7584 +0.09 +5.21 0.7215 新西兰元/美元 0.6961 0.6948 +0.19 +0.29 0.6941 澳元/日圆 86.360 86.440 -0.09 +2.42 84.320 新西兰元/日圆 79.170 79.260 -0.11 -2.46 81.170 英镑/日圆 138.77 138.99 -0.16 -3.65 144.02 澳元/新西兰元 1.0900 1.0904 -0.04 +4.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李爽/汪红英/许娜/张若琪/王兴亚)