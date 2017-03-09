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亚洲 | 2017年 3月 10日 星期五 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元上涨

    * 欧元上涨，此前德拉吉发表鹰派基调讲话
    * 美元指数走低
    * 美元兑日圆触及三周高位

 (新增文末报价表格)
    路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉
暗示，通过超宽松货币政策提振市场的必要性减弱。
    
    德拉吉表示，欧洲央行去掉了在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”来提振
经济增长和通胀的措辞，“因这样做的紧迫性不复存在”。他补充道，管委会还讨论了在前
瞻指引中不再谈及下调利率，并上调了明年欧元区通胀和经济成长预估。
    
    德拉吉讲话期间，欧元      升穿1.06关口，逆转了稍早受卖盘拖累挫至六日低位的走
势。欧元尾盘上涨0.5%，报1.0593美元。
    
    受德拉吉讲话影响，美元指数      触及盘中低位101.700，尾盘下跌0.2%，报101.880
。
    
    “欧洲央行上调了明年的经济增长和通胀预估，(德拉吉称)风险减弱，尽管经济成长风
险仍偏下档，”花旗欧洲10国外汇策略负责人Richard Cochinos称，“很明显，市场认为这
对欧元有利。”
    
    欧洲央行没有在声明中对货币政策进行任何调整。
    
    美元是到了该回落的时候了，WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。
    
    美国升息的可能性本周已经超过90%，因周三发布的民间就业数据显示，2月雇主新增了
29.8万个就业岗位，且美联储官员发表鹰派讲话。
    
    油价周三急挫5%后，包括加元、澳元和新西兰元、挪威克郎在内的石油和商品货币兑美
元跌至多周低位。
    
    欧洲央行新闻发布会前，美元兑日圆      触及三周高位，为连续第四日上涨。尾盘上
涨0.55%，报114.95日圆。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0575   1.0539   +0.34   +0.59   1.0513
    美元/日圆                   114.91   114.32   +0.52   -1.68   116.87
    欧元/日圆                   121.53   120.47   +0.88   -1.31   123.14
    美元/瑞郎                   1.0119   1.0145   -0.26   -0.58   1.0178
    英镑/美元                   1.2166   1.2168   -0.02   -1.38   1.2336
    美元/加元                   1.3508   1.3491   +0.13   +0.58   1.3430
    美元/离岸人民币             6.9026   6.9157   -0.19   -1.00   6.9726
    澳元/美元                   0.7504   0.7526   -0.29   +4.01   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0703   1.0693   +0.09   -0.13   1.0717
    欧元/英镑                   0.8691   0.8661   +0.35   +2.03   0.8518
    新西兰元/美元               0.6899   0.6913   -0.20   -0.61   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5795   8.5469   +0.38   -0.67   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.0772   9.0100   +0.75   -0.09   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0443   9.0534   -0.10   -0.70   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5669   9.5454   +0.23   -0.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/李婷仪；审校 李军/龚芳)
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