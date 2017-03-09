更新版 1-《全球汇市》美元下跌，欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元上涨

* 欧元上涨，此前德拉吉发表鹰派基调讲话 * 美元指数走低 * 美元兑日圆触及三周高位 (新增文末报价表格) 路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉 暗示，通过超宽松货币政策提振市场的必要性减弱。 德拉吉表示，欧洲央行去掉了在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”来提振 经济增长和通胀的措辞，“因这样做的紧迫性不复存在”。他补充道，管委会还讨论了在前 瞻指引中不再谈及下调利率，并上调了明年欧元区通胀和经济成长预估。 德拉吉讲话期间，欧元 升穿1.06关口，逆转了稍早受卖盘拖累挫至六日低位的走 势。欧元尾盘上涨0.5%，报1.0593美元。 受德拉吉讲话影响，美元指数 触及盘中低位101.700，尾盘下跌0.2%，报101.880 。 “欧洲央行上调了明年的经济增长和通胀预估，(德拉吉称)风险减弱，尽管经济成长风 险仍偏下档，”花旗欧洲10国外汇策略负责人Richard Cochinos称，“很明显，市场认为这 对欧元有利。” 欧洲央行没有在声明中对货币政策进行任何调整。 美元是到了该回落的时候了，WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。 美国升息的可能性本周已经超过90%，因周三发布的民间就业数据显示，2月雇主新增了 29.8万个就业岗位，且美联储官员发表鹰派讲话。 油价周三急挫5%后，包括加元、澳元和新西兰元、挪威克郎在内的石油和商品货币兑美 元跌至多周低位。 欧洲央行新闻发布会前，美元兑日圆 触及三周高位，为连续第四日上涨。尾盘上 涨0.55%，报114.95日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0575 1.0539 +0.34 +0.59 1.0513 美元/日圆 114.91 114.32 +0.52 -1.68 116.87 欧元/日圆 121.53 120.47 +0.88 -1.31 123.14 美元/瑞郎 1.0119 1.0145 -0.26 -0.58 1.0178 英镑/美元 1.2166 1.2168 -0.02 -1.38 1.2336 美元/加元 1.3508 1.3491 +0.13 +0.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.9026 6.9157 -0.19 -1.00 6.9726 澳元/美元 0.7504 0.7526 -0.29 +4.01 0.7215 欧元/瑞郎 1.0703 1.0693 +0.09 -0.13 1.0717 欧元/英镑 0.8691 0.8661 +0.35 +2.03 0.8518 新西兰元/美元 0.6899 0.6913 -0.20 -0.61 0.6941 美元/挪威克朗 8.5795 8.5469 +0.38 -0.67 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0772 9.0100 +0.75 -0.09 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0443 9.0534 -0.10 -0.70 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5669 9.5454 +0.23 -0.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/李婷仪；审校 李军/龚芳)