《全球汇市》美元中止三日跌势回稳，受益于欧洲盘初买盘

* 欧洲开盘后美元反弹

* 比利时央行总裁斯麦茨称欧洲央行未向撤出刺激迈出第一步

* 欧洲央行德拉吉及欧洲央行执委劳滕施莱格稍晚将发表讲话

路透伦敦3月13日 - 周一欧洲时段开盘后的买盘止住美元连续三天的跌势，美国市场利率上升，令美元兑欧元和美元指数日内转为上涨。

自周四以来，欧洲央行开始考虑如何应对欧元区经济形势改善的迹象，促使投资者对过去两周的部分美元涨幅了结获利。

消息人士周五称，欧洲央行管委会一些委员在上周政策会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息，不过这样的讨论很短暂，并未获得广泛支持。

美国上周五公布强劲非农就业数据，增强了本周美联储会议上升息的依据。这将远远早于欧洲央行的行动，因而拉动市场利率大幅上升。

欧洲央行管委斯麦茨亦向华尔街日报表示，欧洲央行尚未朝撤回刺激措施跨出第一步。

“每当周五的非农就业数据良好，市场总是有可能会获利了结，而这种情况果然发生了，”纽约梅隆银行驻伦敦外汇策略师Neil Mellor表示。

“不过基本面仍赶不上美元的涨幅。许多预期已经被消化，但当一个货币的收益率非常出众，跌势永远会很有限。”

0840GMT，美元兑欧元自亚洲时段所及低位反弹约0.003美元，日内持平在1.0680美元。美元指数小涨至101.26。

美国联邦基金利率期货走势显示，投资者预计美国升息机率超过90%，市场目前关注政策进一步收紧的规模。

货币市场走势仍预计今年会升息三次，每次25个基点。如果美联储能够每隔三个月升息一次，年内则将升息四次。

访问23位一级市场交易商的路透调查显示，12家交易商预计美联储6月13-14日升息至1.00-1.25%，9家预计9月升息。

“所有人都希望看到联邦公开市场委员会(FOMC)成员的经济预估，以判断他们是否真的会坚持6月和9月升息的路径，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0671 1.0669 +0.02 +1.50 1.0513

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欧元/日圆 122.24 122.52 -0.23 -0.73 123.14

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欧元/瑞郎 1.0755 1.0794 -0.36 +0.35 1.0717

欧元/英镑 0.8733 0.8775 -0.48 +2.52 0.8518

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