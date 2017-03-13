更新版 1-《全球汇市》美元持稳，投资者关注美联储会议

* 投资者消化美联储周三升息预期 * 英镑下跌后上涨，苏格兰要求举行新的独立公投 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约3月13日 - 美元周一持稳，上周五虽就业数据强劲但美元仍下跌，但今日反弹 ，投资者关注本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议，预计将升息25个基点。 升息将提振美元，因提升了美元资产的吸引力。 “在强劲的2月非农就业数据发布后，美联储本周升息预期得到强化，”线上外汇经纪 商FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。 “如果联邦公开市场委员会(FOMC)委员对经济的预估看多，暗示美国今年将进一步升息 ，那么美元(指数)可能在中短期内回升至102.0之上。” 联邦公开市场委员会将于周二开始进行为期两日的政策会议。周一联邦基金利率期货的 走势暗示，周三升息的可能性近90%。 英镑兑美元 升0.5%，报1.2231美元。此前苏格兰要求获得举行新的独立公投的权 利。英镑是过去两周表现最差的货币之一。 在下午交易中，美元兑一篮子货币 小幅上涨，报101.33；兑欧元 也小幅上 涨，欧元尾盘下跌0.1%，报1.0658美元。 美元指数稍早跌至两周低位的101.01。 预计英国将正式发出脱离欧盟的通知，但苏格兰却投给其一个曲线球，苏格兰首席部长 斯特金呼吁举行新的苏格兰独立公投。 但斯特金提出的最早在明年底进行公投的时间框架令这一事件不会成为今年的一个政治 风险，部分地缓解了市场忧虑。 美元兑日圆 基本持平于114.77日圆。 日本央行将于周四发布政策决定，市场预计其总体鸽派立场不会发生重大改变。 但Forex.com研究负责人James Chen称，日本央行的量化宽松政策进一步减少的任何暗 示都将对日圆有利。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0653 1.0669 -0.15 +1.33 1.0513 美元/日圆 114.87 114.74 +0.11 -1.71 116.87 欧元/日圆 122.35 122.52 -0.14 -0.64 123.14 美元/瑞郎 1.0071 1.0107 -0.36 -1.05 1.0178 英镑/美元 1.2218 1.2169 +0.40 -0.96 1.2336 美元/加元 1.3444 1.3469 -0.19 +0.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8957 6.8854 +0.15 -1.10 6.9726 澳元/美元 0.7567 0.7540 +0.36 +4.88 0.7215 欧元/瑞郎 1.0728 1.0794 -0.61 +0.10 1.0717 欧元/英镑 0.8715 0.8775 -0.68 +2.31 0.8518 新西兰元/美元 0.6917 0.6919 -0.03 -0.35 0.6941 美元/挪威克朗 8.5589 8.6002 -0.48 -0.90 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1230 9.1813 -0.63 +0.41 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9419 9.0017 -0.66 -1.82 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5239 9.6137 -0.93 -0.58 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)