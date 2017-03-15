更新版 1-《全球汇市》美元急挫，此前美联储称未来会循序渐进地升息

* 美联储一如预期升息，但维持今年升息次数预估不变 * 市场认为美联储政策声明不那么鹰派 * 美元中期和长期前景仍看多-分析师 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约3月15日 - 美元兑主要货币周三大幅下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美 联储)一如预期上调利率，但暗示今年收紧货币政策的步伐比许多市场人士预期的缓慢。 美元兑欧元跌至五周低位，兑瑞郎跌至四周低位，兑日圆和英镑跌至两周低位。 美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。 未来升息的步伐会是“循序渐进的”，美联储在政策声明中指出，联储官员维持了今年 还将再升息两次，明年升息三次的预期。美联储在去年升息一次。 在美联储发布决定前，投资者消化了今年至少升息四次的预期。 “美联储基本维持之前的利率预估中值不变，对提振全球金融市场升至历史高位的经济 反弹并不那么笃定，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略董事Karl Schamott a称。 “在本周稍早累积了巨量的多头头寸后，货币市场进入全面逆转模式，美元大幅下挫。 ” 美元指数 跌至两周低位，尾盘下跌0.9%，报100.78。 欧元兑美元 盘中升至五周高位，尾盘升0.9%，报1.0696美元。 美元兑日圆 盘中跌至两周低位，尾盘报113.43日圆，全日下跌逾1%。 美元兑瑞郎 也跌至四周最低，兑英镑 跌至两周最低。 U.S Bank私人银行部门首席投资官Bill Northey称，尽管美元周三大跌，但从本质上 看，美元下跌只是短期的。 “中长期来看，我们仍认为美元上涨有强劲支撑，”Northey称。 “这基于全球主要央行货币政策路径的不同，这一点不太会改变。” 根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计6月再次升息的可能 性为近50%，7月会议升息的可能性近60%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0732 1.0602 +1.23 +2.08 1.0513 美元/日圆 113.35 114.73 -1.20 -3.01 116.87 欧元/日圆 121.68 121.65 +0.02 -1.19 123.14 美元/瑞郎 1.0001 1.0099 -0.97 -1.74 1.0178 英镑/美元 1.2291 1.2152 +1.14 -0.36 1.2336 美元/加元 1.3302 1.3478 -1.31 -0.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.8470 6.9000 -0.77 -1.80 6.9726 澳元/美元 0.7707 0.7558 +1.97 +6.82 0.7215 欧元/瑞郎 1.0733 1.0709 +0.22 +0.15 1.0717 欧元/英镑 0.8730 0.8721 +0.10 +2.49 0.8518 新西兰元/美元 0.7043 0.6917 +1.82 +1.47 0.6941 美元/挪威克朗 8.4939 8.6178 -1.44 -1.66 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1164 9.1327 -0.18 +0.34 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8611 8.9689 -1.20 -2.71 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5115 9.5096 +0.02 -0.71 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)