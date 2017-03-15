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亚洲 | 2017年 3月 16日 星期四 06:13 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元急挫，此前美联储称未来会循序渐进地升息

    * 美联储一如预期升息，但维持今年升息次数预估不变
    * 市场认为美联储政策声明不那么鹰派
    * 美元中期和长期前景仍看多-分析师

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约3月15日 - 美元兑主要货币周三大幅下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美
联储)一如预期上调利率，但暗示今年收紧货币政策的步伐比许多市场人士预期的缓慢。
    
    美元兑欧元跌至五周低位，兑瑞郎跌至四周低位，兑日圆和英镑跌至两周低位。
    
    美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。
    
    未来升息的步伐会是“循序渐进的”，美联储在政策声明中指出，联储官员维持了今年
还将再升息两次，明年升息三次的预期。美联储在去年升息一次。
    
    在美联储发布决定前，投资者消化了今年至少升息四次的预期。
    
    “美联储基本维持之前的利率预估中值不变，对提振全球金融市场升至历史高位的经济
反弹并不那么笃定，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略董事Karl Schamott
a称。
    
    “在本周稍早累积了巨量的多头头寸后，货币市场进入全面逆转模式，美元大幅下挫。
”
    
    美元指数      跌至两周低位，尾盘下跌0.9%，报100.78。
    
    欧元兑美元      盘中升至五周高位，尾盘升0.9%，报1.0696美元。
    
    美元兑日圆      盘中跌至两周低位，尾盘报113.43日圆，全日下跌逾1%。
    
    美元兑瑞郎      也跌至四周最低，兑英镑      跌至两周最低。

    U.S　Bank私人银行部门首席投资官Bill　Northey称，尽管美元周三大跌，但从本质上
看，美元下跌只是短期的。
    
    “中长期来看，我们仍认为美元上涨有强劲支撑，”Northey称。
    
    “这基于全球主要央行货币政策路径的不同，这一点不太会改变。”
    
    根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计6月再次升息的可能
性为近50%，7月会议升息的可能性近60%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0732   1.0602   +1.23   +2.08   1.0513
    美元/日圆                   113.35   114.73   -1.20   -3.01   116.87
    欧元/日圆                   121.68   121.65   +0.02   -1.19   123.14
    美元/瑞郎                   1.0001   1.0099   -0.97   -1.74   1.0178
    英镑/美元                   1.2291   1.2152   +1.14   -0.36   1.2336
    美元/加元                   1.3302   1.3478   -1.31   -0.95   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8470   6.9000   -0.77   -1.80   6.9726
    澳元/美元                   0.7707   0.7558   +1.97   +6.82   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0733   1.0709   +0.22   +0.15   1.0717
    欧元/英镑                   0.8730   0.8721   +0.10   +2.49   0.8518
    新西兰元/美元               0.7043   0.6917   +1.82   +1.47   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4939   8.6178   -1.44   -1.66   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1164   9.1327   -0.18   +0.34   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8611   8.9689   -1.20   -2.71   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5115   9.5096   +0.02   -0.71   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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