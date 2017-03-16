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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 06:47 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元急挫，但预计跌势短暂

    * 美元兑主要货币跌至多周低位
    * 荷兰大选结果对欧元有利

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约3月16日 - 美元兑一篮子货币周四跌至五周低位，延续了前日美国联邦储备理
事会(FED/美联储)声明发布后的跌势。联储在声明中没有暗示会加快收紧货币政策步伐。
    
    美联储周三将隔夜拆借利率目标区间提高25个基点，至0.75-1.0%，但维持原有的今年
升息三次的预估。投资者之前预计今年升息四次。
    
    美元兑日圆周四跌至两周低位，兑欧元跌至六周低位。
    
    但Forex.com研究部负责人James Chen称，美元此轮跌势应该不会长。
    
    “升息路径预估基本上和去年12月一样，但如果像市场预期的那样，财政政策作出调整
，通胀压力增加，升息预期很可能随时被上调，”Chen称。
    
    “所以，现在说美元开始了新一轮下跌走势仍是不可能的。”
    
     纽约尾盘，美元指数      下跌0.4%，报100.37，最低跌至2月9日以来最低的100.35
。美元兑日圆跌至113.28日圆，下跌0.1%，盘中跌至两周低位。
    
     欧元兑美元      盘中升至六周高位，尾盘上扬0.2%，报1.0751美元。
    
    稍早，欧元受到极右翼领袖威尔德斯在荷兰大选中被击败的消息提振，因消息缓解了对
今年欧洲民调显示民粹主义抬头的普遍担忧。
    
    与此同时，英镑上涨，因有些迹象显示，英国有可能升息。英镑        盘中触及两周
高位1.2373美元，此前英国央行维持利率不变，但投票结果和会议记录中的一些迹象暗示，
央行可能很快升息。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0764   1.0732   +0.30   +2.39   1.0513
    美元/日圆                   113.30   113.35   -0.04   -3.05   116.87
    欧元/日圆                   121.97   121.68   +0.24   -0.95   123.14
    美元/瑞郎                   0.9962   1.0001   -0.39   -2.12   1.0178
    英镑/美元                   1.2358   1.2291   +0.55   +0.18   1.2336
    美元/加元                   1.3317   1.3302   +0.11   -0.84   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8698   6.8470   +0.33   -1.47   6.9726
    澳元/美元                   0.7677   0.7707   -0.39   +6.40   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0725   1.0733   -0.07   +0.07   1.0717
    欧元/英镑                   0.8710   0.8730   -0.23   +2.25   0.8518
    新西兰元/美元               0.6985   0.7043   -0.82   +0.63   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5053   8.4939   +0.13   -1.52   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1581   9.1164   +0.46   +0.80   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8159   8.8611   -0.51   -3.20   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4936   9.5115   -0.19   -0.90   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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