更新版 1-《全球汇市》美元急挫，但预计跌势短暂

* 美元兑主要货币跌至多周低位 * 荷兰大选结果对欧元有利 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约3月16日 - 美元兑一篮子货币周四跌至五周低位，延续了前日美国联邦储备理 事会(FED/美联储)声明发布后的跌势。联储在声明中没有暗示会加快收紧货币政策步伐。 美联储周三将隔夜拆借利率目标区间提高25个基点，至0.75-1.0%，但维持原有的今年 升息三次的预估。投资者之前预计今年升息四次。 美元兑日圆周四跌至两周低位，兑欧元跌至六周低位。 但Forex.com研究部负责人James Chen称，美元此轮跌势应该不会长。 “升息路径预估基本上和去年12月一样，但如果像市场预期的那样，财政政策作出调整 ，通胀压力增加，升息预期很可能随时被上调，”Chen称。 “所以，现在说美元开始了新一轮下跌走势仍是不可能的。” 纽约尾盘，美元指数 下跌0.4%，报100.37，最低跌至2月9日以来最低的100.35 。美元兑日圆跌至113.28日圆，下跌0.1%，盘中跌至两周低位。 欧元兑美元 盘中升至六周高位，尾盘上扬0.2%，报1.0751美元。 稍早，欧元受到极右翼领袖威尔德斯在荷兰大选中被击败的消息提振，因消息缓解了对 今年欧洲民调显示民粹主义抬头的普遍担忧。 与此同时，英镑上涨，因有些迹象显示，英国有可能升息。英镑 盘中触及两周 高位1.2373美元，此前英国央行维持利率不变，但投票结果和会议记录中的一些迹象暗示， 央行可能很快升息。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0764 1.0732 +0.30 +2.39 1.0513 美元/日圆 113.30 113.35 -0.04 -3.05 116.87 欧元/日圆 121.97 121.68 +0.24 -0.95 123.14 美元/瑞郎 0.9962 1.0001 -0.39 -2.12 1.0178 英镑/美元 1.2358 1.2291 +0.55 +0.18 1.2336 美元/加元 1.3317 1.3302 +0.11 -0.84 1.3430 美元/离岸人民币 6.8698 6.8470 +0.33 -1.47 6.9726 澳元/美元 0.7677 0.7707 -0.39 +6.40 0.7215 欧元/瑞郎 1.0725 1.0733 -0.07 +0.07 1.0717 欧元/英镑 0.8710 0.8730 -0.23 +2.25 0.8518 新西兰元/美元 0.6985 0.7043 -0.82 +0.63 0.6941 美元/挪威克朗 8.5053 8.4939 +0.13 -1.52 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1581 9.1164 +0.46 +0.80 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8159 8.8611 -0.51 -3.20 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4936 9.5115 -0.19 -0.90 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)