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亚洲 | 2017年 3月 19日 星期日 09:54 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元维持疲弱走势，但长线前景仍乐观

    * 美元指数触及五周低位
    * 欧元转跌，此前勒庞在民调中支持率上升
    * 关注周末的G20会议

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约3月17日 - 美元周五跌至五周低位，连续第三日承压，此前美国联邦储备理事
会(FED/美联储)维持循序渐进的升息步伐不变，令美元进一步上升的预期落空。
    
    “现在，美元仍处于修正模式，这完全是我们所预期的，”Forex.com市场分析师Fawad
 Razaqzada称，“但我们基本上仍看多美元，因为美联储仍是积极收紧政策的唯一主要央行
。”
    
    Forex.com研究负责人James Chen还指出，美联储升息步伐和政策前景能极快地发生改
变。
    
    他指出，在美联储周三做出升息决定的几周前，3月升息预期还格外低。但美联储官员
齐心协力，警告市场升息可能性很高，之后预期急升至升息几乎成为板上钉钉的事情。
    
    随着美联储会议的结束，投资者现在关注周五在德国巴登－巴登市召开的G20财长和央
行行长会议， 这将是外汇市场最关注的G20会议之一。
    
    美国政府反对美元升值的任何暗示都可能削弱美元。
    
    纽约尾盘，美元指数      下跌0.1%，报100.30，稍早跌至五周低位。该指数本周下跌
近1%，自美联储周三升息以来下跌1.2%。
    
    美元兑日圆      跌至两周低位，尾盘下跌0.6%，报112.68日圆。 
    
    欧元兑美元下滑，此前的一个民调显示，反欧盟的极右翼领袖勒庞在法国大选第一轮选
举中对中间派马克龙的领先优势扩大。尾盘欧元兑美元      下跌0.2%，报1.0740美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0736   1.0764   -0.26   +2.12   1.0513
    美元/日圆                   112.70   113.30   -0.53   -3.57   116.87
    欧元/日圆                   120.99   121.97   -0.80   -1.75   123.14
    美元/瑞郎                   0.9985   0.9962   +0.23   -1.90   1.0178
    英镑/美元                   1.2392   1.2358   +0.28   +0.45   1.2336
    美元/加元                   1.3348   1.3317   +0.23   -0.61   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8851   6.8698   +0.22   -1.25   6.9726
    澳元/美元                   0.7698   0.7677   +0.27   +6.69   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0722   1.0725   -0.03   +0.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8662   0.8710   -0.55   +1.69   0.8518
    新西兰元/美元               0.7010   0.6985   +0.36   +0.99   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4747   8.5053   -0.36   -1.88   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.0997   9.1581   -0.64   +0.15   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8317   8.8159   +0.18   -3.03   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4887   9.4936   -0.05   -0.95   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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