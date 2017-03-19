更新版 1-《全球汇市》美元维持疲弱走势，但长线前景仍乐观

* 美元指数触及五周低位 * 欧元转跌，此前勒庞在民调中支持率上升 * 关注周末的G20会议 (新增文末收盘表格) 路透纽约3月17日 - 美元周五跌至五周低位，连续第三日承压，此前美国联邦储备理事 会(FED/美联储)维持循序渐进的升息步伐不变，令美元进一步上升的预期落空。 “现在，美元仍处于修正模式，这完全是我们所预期的，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称，“但我们基本上仍看多美元，因为美联储仍是积极收紧政策的唯一主要央行 。” Forex.com研究负责人James Chen还指出，美联储升息步伐和政策前景能极快地发生改 变。 他指出，在美联储周三做出升息决定的几周前，3月升息预期还格外低。但美联储官员 齐心协力，警告市场升息可能性很高，之后预期急升至升息几乎成为板上钉钉的事情。 随着美联储会议的结束，投资者现在关注周五在德国巴登－巴登市召开的G20财长和央 行行长会议， 这将是外汇市场最关注的G20会议之一。 美国政府反对美元升值的任何暗示都可能削弱美元。 纽约尾盘，美元指数 下跌0.1%，报100.30，稍早跌至五周低位。该指数本周下跌 近1%，自美联储周三升息以来下跌1.2%。 美元兑日圆 跌至两周低位，尾盘下跌0.6%，报112.68日圆。 欧元兑美元下滑，此前的一个民调显示，反欧盟的极右翼领袖勒庞在法国大选第一轮选 举中对中间派马克龙的领先优势扩大。尾盘欧元兑美元 下跌0.2%，报1.0740美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0736 1.0764 -0.26 +2.12 1.0513 美元/日圆 112.70 113.30 -0.53 -3.57 116.87 欧元/日圆 120.99 121.97 -0.80 -1.75 123.14 美元/瑞郎 0.9985 0.9962 +0.23 -1.90 1.0178 英镑/美元 1.2392 1.2358 +0.28 +0.45 1.2336 美元/加元 1.3348 1.3317 +0.23 -0.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.8851 6.8698 +0.22 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7698 0.7677 +0.27 +6.69 0.7215 欧元/瑞郎 1.0722 1.0725 -0.03 +0.05 1.0717 欧元/英镑 0.8662 0.8710 -0.55 +1.69 0.8518 新西兰元/美元 0.7010 0.6985 +0.36 +0.99 0.6941 美元/挪威克朗 8.4747 8.5053 -0.36 -1.88 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0997 9.1581 -0.64 +0.15 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8317 8.8159 +0.18 -3.03 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4887 9.4936 -0.05 -0.95 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)