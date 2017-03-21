更新版 1-《全球汇市》美元进一步下跌，日圆受避险需求带动上涨

* 美元指数跌穿100，为2月初来首见 * 欧元上涨，马克龙在电视辩论中看来居于上风 * 英国通胀上涨数据公布后英镑上涨 (新增文末收盘表格) 路透纽约3月21日 - 美元兑日圆周二跌至近四个月低点，因对特朗普政府多快才能实施 有利于经济成长政策的担忧压低股市，燃点对日圆的避险需求。 美元兑日圆 跌0.86%，报111.58日圆，为11月28日以来最低。美元指数 跌 穿100，为2月7日来首见。 “目前正持续的美元跌势是有代表性的，带动了一些刚刚开始的短期出脱'因预期景气 复苏而进行的交易'，美元指数跌穿100心理关口。”RBC Capital Markets美国交叉资产策 略部门董事总经理Charlie McElligott表示。 美国股市标普500指数的跌幅超过1%，为10月来首次。美国公债收益率跌至三周低点。 “这些支撑日圆的因素肯定在一定程度上相互影响，”富国汇市分析师Erik Nelson表 示。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的言论令美元多头失望后，美元一直承压。 “货币政策和财政政策预期可能需要某种实质性的转变，才能激活美元，令其重拾升势 。”Nelson表示。 法国总统大选中间派候选人马克龙在电视辩论中的表现助燃了对他赢得选举的预期后， 法国大选选情扶助欧元，打压美元。 美银美林汇市策略师Myria Kyriacou在报告中表示，由特朗普当选美国总统及其减税、 放松监管和投资基建的承诺刺激的美元多头押注已经被完全出脱了。 欧元兑美元 升至2月2日来最高水准，纽约尾盘升0.69%，报1.0812美元。 反欧盟的法国极右翼总统候选人勒庞可能意外胜选的前景搅动了今年法国债市，且是欧 元区政治不确定性的主要来源。 “从目前到下月法国大选，任何显示勒庞胜选可能性下降的消息都会对欧元有利，”Co mmonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。 英国公布数据显示，2月通胀率超过英国央行2%的目标，为2013年底以来首见。2月消费 者物价指数(CPI)同比上涨2.3%，涨幅超过预估的2.1%，也远高于1月的增长1.8%。 数据提升了英国央行升息的机率。 数据公布后，英镑兑美元 跳升1.1%，至三周高位。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0808 1.0737 +0.66 +2.81 1.0513 美元/日圆 111.71 112.55 -0.75 -4.42 116.87 欧元/日圆 120.75 120.86 -0.09 -1.94 123.14 美元/瑞郎 0.9936 0.9985 -0.49 -2.38 1.0178 英镑/美元 1.2477 1.2356 +0.98 +1.14 1.2336 美元/加元 1.3350 1.3347 +0.02 -0.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.8710 6.8876 -0.24 -1.46 6.9726 澳元/美元 0.7688 0.7729 -0.53 +6.56 0.7215 欧元/瑞郎 1.0742 1.0722 +0.19 +0.23 1.0717 欧元/英镑 0.8659 0.8688 -0.33 +1.66 0.8518 新西兰元/美元 0.7040 0.7053 -0.18 +1.43 0.6941 美元/挪威克朗 8.4651 8.4751 -0.12 -1.99 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1521 9.1016 +0.55 +0.73 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7949 8.8208 -0.29 -3.43 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5097 9.4734 +0.38 -0.73 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳; 审校 母红)