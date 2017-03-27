更新版 1-《全球汇市》美元触及四个月低位，因特朗普行情消退

* 美元受挫，此前特朗普总统重大遭遇挫折 * 美元指数跌至11月来最低 * 欧元11月来首次升穿1.09美元 (新增文末表格) 路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子货币周一跌至11月以来最低，因投资者对特朗普总统 的财政支出刺激政策前景失去信心，此前他支持的一项重大医改议案搁浅。 特朗普未能兑现竞选承诺，对国家医保系统进行全面改革。他支持的医保议案在共和党 控制的众议院触礁，对于这位共和党总统来说无疑是一次重大挫折，引发了对其是否有能力 推进税改和增加支出计划的质疑。 北美交易时段，美元全面反弹，但兑一篮子货币 全日仍下跌0.45%；稍早最低至9 8.858，为11月11日以来最低。 “市场的假设是，如果医保议案不能获得通过，那么其施政计划中的其它一些事情，主 要是税改，将更难通过，”Tempus Inc市场主任John Doyle称。 美元兑日圆 跌至11月18日以来最低，兑另一传统避险货币--瑞士法郎触及11月9 日以来最低。 欧元兑美元 盘中升至11月11日以来最高1.0904美元。英镑兑美元 触 及八周高位的1.2615美元。英镑是今年以来兑美元表现最差的G10货币。 美元兑南非兰特升逾3%，此前南非财长戈尔丹被总统祖玛从海外投资者路演中提前召回 ，引发对该国内阁重组的担忧。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0864 1.0797 +0.62 +3.34 1.0513 美元/日圆 110.65 111.33 -0.61 -5.32 116.87 欧元/日圆 120.18 120.18 +0.00 -2.40 123.14 美元/瑞郎 0.9854 0.9912 -0.59 -3.18 1.0178 英镑/美元 1.2553 1.2468 +0.68 +1.76 1.2336 美元/加元 1.3375 1.3377 -0.01 -0.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.8550 6.8720 -0.25 -1.69 6.9726 澳元/美元 0.7615 0.7622 -0.09 +5.54 0.7215 欧元/瑞郎 1.0705 1.0704 +0.01 -0.11 1.0717 欧元/英镑 0.8648 0.8654 -0.07 +1.53 0.8518 新西兰元/美元 0.7042 0.7026 +0.23 +1.46 0.6941 美元/挪威克朗 8.4820 8.4941 -0.14 -1.79 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2219 9.1756 +0.50 +1.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7862 8.8129 -0.30 -3.53 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5459 9.5205 +0.27 -0.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)