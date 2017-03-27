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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 06:37 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元触及四个月低位，因特朗普行情消退

    * 美元受挫，此前特朗普总统重大遭遇挫折
    * 美元指数跌至11月来最低
    * 欧元11月来首次升穿1.09美元

 (新增文末表格)
    路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子货币周一跌至11月以来最低，因投资者对特朗普总统
的财政支出刺激政策前景失去信心，此前他支持的一项重大医改议案搁浅。
    
    特朗普未能兑现竞选承诺，对国家医保系统进行全面改革。他支持的医保议案在共和党
控制的众议院触礁，对于这位共和党总统来说无疑是一次重大挫折，引发了对其是否有能力
推进税改和增加支出计划的质疑。
    
    北美交易时段，美元全面反弹，但兑一篮子货币      全日仍下跌0.45%；稍早最低至9
8.858，为11月11日以来最低。
    
    “市场的假设是，如果医保议案不能获得通过，那么其施政计划中的其它一些事情，主
要是税改，将更难通过，”Tempus Inc市场主任John Doyle称。
    
     美元兑日圆      跌至11月18日以来最低，兑另一传统避险货币--瑞士法郎触及11月9
日以来最低。

    欧元兑美元         盘中升至11月11日以来最高1.0904美元。英镑兑美元        触
及八周高位的1.2615美元。英镑是今年以来兑美元表现最差的G10货币。
    
    美元兑南非兰特升逾3%，此前南非财长戈尔丹被总统祖玛从海外投资者路演中提前召回
，引发对该国内阁重组的担忧。
    
                                今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0864   1.0797   +0.62   +3.34   1.0513
    美元/日圆                   110.65   111.33   -0.61   -5.32   116.87
    欧元/日圆                   120.18   120.18   +0.00   -2.40   123.14
    美元/瑞郎                   0.9854   0.9912   -0.59   -3.18   1.0178
    英镑/美元                   1.2553   1.2468   +0.68   +1.76   1.2336
    美元/加元                   1.3375   1.3377   -0.01   -0.41   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8550   6.8720   -0.25   -1.69   6.9726
    澳元/美元                   0.7615   0.7622   -0.09   +5.54   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0705   1.0704   +0.01   -0.11   1.0717
    欧元/英镑                   0.8648   0.8654   -0.07   +1.53   0.8518
    新西兰元/美元               0.7042   0.7026   +0.23   +1.46   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4820   8.4941   -0.14   -1.79   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.2219   9.1756   +0.50   +1.50   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7862   8.8129   -0.30   -3.53   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5459   9.5205   +0.27   -0.35   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)
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