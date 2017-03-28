《全球汇市》美元脱离数月低位，但后市走势恐仍不稳

* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。 欧元兑美元 小幅跌至1.0861，从上日触及的四个半月高位1.0906回落。 德国总理梅克尔所在的保守派周日在萨尔兰邦(Saarland)赢得地区性选举，打击了德国社会民主党(SPD)对手，提高了她在9月大选中赢得第四次连任的可能性，进而提振欧元。 英镑兑美元 持稳报1.2559，隔夜飙升近1%至八周高位1.2615。 澳元兑美元 和新西兰元兑美元 双双上涨0.1%，分别报0.7627和0.7047。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0865 1.0864 +0.01 +3.35 1.0513 美元/日圆 110.74 110.65 +0.08 -5.25 116.87 欧元/日圆 120.33 120.18 +0.12 -2.28 123.14 美元/瑞郎 0.9855 0.9854 +0.01 -3.17 1.0178 英镑/美元 1.2560 1.2553 +0.06 +1.82 1.2336 美元/加元 1.3385 1.3375 +0.07 -0.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.8595 6.8550 +0.07 -1.62 6.9726 澳元/美元 0.7628 0.7615 +0.17 +5.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7044 0.7042 +0.03 +1.48 0.6941 澳元/日圆 84.500 84.270 +0.27 +0.21 84.320 新西兰元/日圆 78.030 77.920 +0.14 -3.87 81.170 英镑/日圆 139.15 138.96 +0.14 -3.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0827 1.0809 +0.17 +4.28 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/龚芳/王丽鑫；审校 白云/徐文焰/李爽)