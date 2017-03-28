《全球汇市》美元脱离数月低位，但后市走势恐仍不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。 欧元兑美元 小幅跌至1.0861，从上日触及的四个半月高位1.0906回落。 德国总理梅克尔所在的保守派周日在萨尔兰邦(Saarland)赢得地区性选举，打击了德国社会民主党(SPD)对手，提高了她在9月大选中赢得第四次连任的可能性，进而提振欧元。 英镑兑美元 持稳报1.2559，隔夜飙升近1%至八周高位1.2615。 澳元兑美元 和新西兰元兑美元 双双上涨0.1%，分别报0.7627和0.7047。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0865 1.0864 +0.01 +3.35 1.0513 美元/日圆 110.74 110.65 +0.08 -5.25 116.87 欧元/日圆 120.33 120.18 +0.12 -2.28 123.14 美元/瑞郎 0.9855 0.9854 +0.01 -3.17 1.0178 英镑/美元 1.2560 1.2553 +0.06 +1.82 1.2336 美元/加元 1.3385 1.3375 +0.07 -0.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.8595 6.8550 +0.07 -1.62 6.9726 澳元/美元 0.7628 0.7615 +0.17 +5.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7044 0.7042 +0.03 +1.48 0.6941 澳元/日圆 84.500 84.270 +0.27 +0.21 84.320 新西兰元/日圆 78.030 77.920 +0.14 -3.87 81.170 英镑/日圆 139.15 138.96 +0.14 -3.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0827 1.0809 +0.17 +4.28 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/龚芳/王丽鑫；审校 白云/徐文焰/李爽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。