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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 08:26 BJT

《全球汇市》美元脱离数月低位，但后市走势恐仍不稳

    * 美元在上日挫跌后获得喘息空间
    * 美元指数目前脱离四个半月低位
    * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱

    路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。
    
    美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。

    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。
    
    “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。
    
    美元指数      继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。
    
  　美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。

    美元兑日圆      上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
    
    欧元兑美元      小幅跌至1.0861，从上日触及的四个半月高位1.0906回落。
    
    德国总理梅克尔所在的保守派周日在萨尔兰邦(Saarland)赢得地区性选举，打击了德国社会民主党(SPD)对手，提高了她在9月大选中赢得第四次连任的可能性，进而提振欧元。
    
    英镑兑美元        持稳报1.2559，隔夜飙升近1%至八周高位1.2615。
    
    澳元兑美元        和新西兰元兑美元        双双上涨0.1%，分别报0.7627和0.7047。

                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0865  1.0864  +0.01  +3.35  1.0513
    美元/日圆                   110.74  110.65  +0.08  -5.25  116.87
    欧元/日圆                   120.33  120.18  +0.12  -2.28  123.14
    美元/瑞郎                   0.9855  0.9854  +0.01  -3.17  1.0178
    英镑/美元                   1.2560  1.2553  +0.06  +1.82  1.2336
    美元/加元                   1.3385  1.3375  +0.07  -0.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8595  6.8550  +0.07  -1.62  6.9726
    澳元/美元                   0.7628  0.7615  +0.17  +5.72  0.7215
    新西兰元/美元               0.7044  0.7042  +0.03  +1.48  0.6941
    澳元/日圆                   84.500  84.270  +0.27  +0.21  84.320
    新西兰元/日圆               78.030  77.920  +0.14  -3.87  81.170
    英镑/日圆                   139.15  138.96  +0.14  -3.38  144.02
    澳元/新西兰元               1.0827  1.0809  +0.17  +4.28  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/龚芳/王丽鑫；审校 白云/徐文焰/李爽)
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