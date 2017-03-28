《全球汇市》美元持稳，受助于美联储官员关于今年可能多次升息的言论

* 美元持稳，此前跌至四个半月低位 * 关注点仍聚焦于股市人气 * 铁矿石价格下跌伤及澳元 路透伦敦3月28日 - 美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。 欧洲市场开始交易时铁矿石价格下跌，令包括澳元 和加元 在内的高风险币种走弱。 美元指数 曾较周一所及的四个半月低点高出近0.5%，但在亚洲时段剧烈波动之后，仅上涨0.1%。 随着各界对于特朗普政府实现税制改革及提高公共支出能力的信心下滑，日圆兑美元 在九日之内上涨4%，目前持平于110.74日圆。 多位分析师指出，达拉斯联储总裁柯普朗及芝加哥联储总裁埃文斯发表的谈话给美元带来支撑，他们的言论让市场关注重点回到美国进一步升息的前景上面。 “显然我们不该忘记，美联储今年至少将再升息两次，而且下一次升息仍有可能提前到6月，”CIBC策略师Jeremy Stretch表示。 “而且在周五投票过后，各界可能会意识到，特朗普很可能把医保改革搁在一边，转向财政问题下手，对于市场而言这可能具有建设性。” 共和党周一在众议院未能通过取代奥巴马医保法案的方案，导致对特朗普政府能否通过其他立法的疑虑加深。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，这些担忧意味着美元仍然倾向于进一步走软。 “但美元一直下跌也不大可能，因为如果共和党连一项财政刺激的立法都没有通过，根本无法面对明年11月的中期选举，”他说。 欧元 仅下跌0.1%，报1.0854美元，上日触及11月11日以来高点1.0906美元。 澳元 下跌0.3%，受全球人气疲软以及中国铁矿石价格下跌打击。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0853 1.0864 -0.10 +3.23 1.0513 美元/日圆 110.70 110.65 +0.05 -5.28 116.87 欧元/日圆 120.16 120.18 -0.02 -2.42 123.14 美元/瑞郎 0.9859 0.9854 +0.05 -3.13 1.0178 英镑/美元 1.2586 1.2553 +0.26 +2.03 1.2336 美元/加元 1.3401 1.3375 +0.19 -0.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.8675 6.8550 +0.18 -1.51 6.9726 澳元/美元 0.7602 0.7615 -0.17 +5.36 0.7215 新西兰元/美元 0.7019 0.7042 -0.33 +1.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.0702 1.0705 -0.03 -0.14 1.0717 欧元/英镑 0.8621 0.8648 -0.31 +1.21 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5263 9.5459 -0.21 -0.56 9.5799 美元/挪威克朗 8.4899 8.4820 +0.09 -1.70 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/张明钧/李春喜 审校 于春红/张涛/艾茂林)