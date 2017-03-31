《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
* 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据
* 美元指数录得2月以来最佳周度表现
* 南非兰特急挫，此前财长被解职
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。
他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高，美国人仍捂紧了腰包。
“不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。
上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。
美元指数较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。
本月，美元指数下跌0.7%，为三个月内的第二个月线下跌，此前曾连续三个月上涨。
相同的，欧元一度短暂触及3月15日以来最低，本周将录得七周以来的最差周度表现，因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。
欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本月升近1%。
美元兑日圆隔夜触及10日高位，但在杜德利讲话后逆转了升势，触及盘中低位。尾盘下跌0.55%，报111.34日圆。本月美元兑日圆下跌1.2%。
美元兑南非兰特升至2月初以来最高，此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财长戈尔丹。
美元尾盘升1.1%，报13.441兰特。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。