更新版 1-《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
(新增文末表格) * 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据 * 美元指数录得2月以来最佳周度表现 * 南非兰特急挫，此前财长被解职 路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽 派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。 纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利 被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。 他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高 ，美国人仍捂紧了腰包。 “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击 ，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍 录得2月中以来的最佳周度表现。 本月，美元指数下跌0.7%，为三个月内的第二个月线下跌，此前曾连续三个月上涨。 相同的，欧元一度短暂触及3月15日以来最低，本周将录得七周以来的最差周度表现， 因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。 欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本月升近1%。 美元兑日圆 隔夜触及10日高位，但在杜德利讲话后逆转了升势，触及盘中低位。 尾盘下跌0.55%，报111.34日圆。本月美元兑日圆下跌1.2%。 美元兑南非兰特 升至2月初以来最高，此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财 长戈尔丹。 美元尾盘升1.1%，报13.441兰特。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0649 1.0674 -0.23 +1.29 1.0513 美元/日圆 111.38 111.89 -0.46 -4.70 116.87 欧元/日圆 118.62 119.44 -0.69 -3.67 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0011 +0.18 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2545 1.2465 +0.64 +1.69 1.2336 美元/加元 1.3311 1.3341 -0.22 -0.89 1.3430 美元/离岸人民币 6.8703 6.8829 -0.18 -1.47 6.9726 澳元/美元 0.7628 0.7640 -0.16 +5.72 0.7215 欧元/瑞郎 1.0683 1.0685 -0.02 -0.32 1.0717 欧元/英镑 0.8486 0.8558 -0.84 -0.38 0.8518 新西兰元/美元 0.7005 0.6993 +0.17 +0.92 0.6941 美元/挪威克朗 8.5949 8.5609 +0.40 -0.49 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1536 9.1419 +0.13 +0.75 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9680 8.9422 +0.29 -1.53 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5552 9.5449 +0.11 -0.26 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。