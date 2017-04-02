重温稿--《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

* 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据 * 美元指数录得2月以来最佳周度表现 * 南非兰特急挫，此前财长被解职 路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽 派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。 纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利 被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。 他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高 ，美国人仍捂紧了腰包。 “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击 ，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍 录得2月中以来的最佳周度表现。 本月，美元指数下跌0.7%，为三个月内的第二个月线下跌，此前曾连续三个月上涨。 相同的，欧元一度短暂触及3月15日以来最低，本周将录得七周以来的最差周度表现， 因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。 欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本月升近1%。 美元兑日圆 隔夜触及10日高位，但在杜德利讲话后逆转了升势，触及盘中低位。 尾盘下跌0.55%，报111.34日圆。本月美元兑日圆下跌1.2%。 美元兑南非兰特 升至2月初以来最高，此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财 长戈尔丹。 美元尾盘升1.1%，报13.441兰特。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0649 1.0674 -0.23 +1.29 1.0513 美元/日圆 111.38 111.89 -0.46 -4.70 116.87 欧元/日圆 118.62 119.44 -0.69 -3.67 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0011 +0.18 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2545 1.2465 +0.64 +1.69 1.2336 美元/加元 1.3311 1.3341 -0.22 -0.89 1.3430 美元/离岸人民币 6.8703 6.8829 -0.18 -1.47 6.9726 澳元/美元 0.7628 0.7640 -0.16 +5.72 0.7215 欧元/瑞郎 1.0683 1.0685 -0.02 -0.32 1.0717 欧元/英镑 0.8486 0.8558 -0.84 -0.38 0.8518 新西兰元/美元 0.7005 0.6993 +0.17 +0.92 0.6941 美元/挪威克朗 8.5949 8.5609 +0.40 -0.49 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1536 9.1419 +0.13 +0.75 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9680 8.9422 +0.29 -1.53 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5552 9.5449 +0.11 -0.26 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)