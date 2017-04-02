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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 07:00 BJT

重温稿--《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

    * 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据
    * 美元指数录得2月以来最佳周度表现
    * 南非兰特急挫，此前财长被解职

    路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽
派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
    
    纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利
被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。
    
    他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高
，美国人仍捂紧了腰包。
    
    “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击
，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。
    
    上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。
    
    美元指数      较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍
录得2月中以来的最佳周度表现。
    
    本月，美元指数下跌0.7%，为三个月内的第二个月线下跌，此前曾连续三个月上涨。
    
    相同的，欧元一度短暂触及3月15日以来最低，本周将录得七周以来的最差周度表现，
因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。
    
    欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本月升近1%。
    
    美元兑日圆      隔夜触及10日高位，但在杜德利讲话后逆转了升势，触及盘中低位。
尾盘下跌0.55%，报111.34日圆。本月美元兑日圆下跌1.2%。
    
    美元兑南非兰特      升至2月初以来最高，此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财
长戈尔丹。
    
    美元尾盘升1.1%，报13.441兰特。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0649   1.0674   -0.23   +1.29   1.0513
    美元/日圆                   111.38   111.89   -0.46   -4.70   116.87
    欧元/日圆                   118.62   119.44   -0.69   -3.67   123.14
    美元/瑞郎                   1.0029   1.0011   +0.18   -1.46   1.0178
    英镑/美元                   1.2545   1.2465   +0.64   +1.69   1.2336
    美元/加元                   1.3311   1.3341   -0.22   -0.89   1.3430
    美元/离岸人民币                6.8703   6.8829   -0.18   -1.47   6.9726
    澳元/美元                   0.7628   0.7640   -0.16   +5.72   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0683   1.0685   -0.02   -0.32   1.0717
    欧元/英镑                   0.8486   0.8558   -0.84   -0.38   0.8518
    新西兰元/美元               0.7005   0.6993   +0.17   +0.92   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5949   8.5609   +0.40   -0.49   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1536   9.1419   +0.13   +0.75   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9680   8.9422   +0.29   -1.53   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5552   9.5449   +0.11   -0.26   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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