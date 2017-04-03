《全球汇市》美元走势不稳，但远高于四个月低点

* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在本月开始的财年中，美元兑日圆平均汇率水平料为108.43。 美元兑日圆 周一报111.34，日内接近持平，低于上周五触及的10日高位112.19。 日本央行短观调查还显示，3月大型制造企业信心连续第二季改善，触及一年半高位，显示由出口带动的日本经济复苏惠及范围扩大。 “数据要好于之前的调查结果，”IHS Markit驻东京分析师Harumi Taguchi表示，并称如果日圆持续疲弱，那么对制造业企业的获利会有帮助，并且也有利于支撑固定资产投资，而这将有利于经济。” “不过我们要看看特朗普政府的计划是否会令它们最初的规划更难以成功，”Harumi Taguchi说。 周五，特朗普命令对引发美国贸易逆差的原因进行研究，并要压制那些逃避进口税的国家。 投资者还分析美联储官员周五的讲话，其中的部分讲话给美元带来压力。市场目前认为美联储在6月会议上升息的可能性超过50%。6月若升息，则将是今年来第二次。 美国纽约联储总裁杜德利称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表--这比大多数分析师预计的都要早。但他还表示，并不急于收紧货币政策。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周五亦称，他们预计今年还会升息，但都对美国经济持谨慎态度。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率升至近五年最高，支持美国今年进一步上调利率的预期。 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，3月28日当周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 欧元兑美元 上涨0.2%至1.0685美元，但仍距离周五触及的3月15日来的低点1.0649不远。欧元上周承压，因数据显示欧元区通胀放缓。 欧洲央行官员还暗示，该央行仍主要持宽松立场，此前该央行释出的政策讯息促使投资者预测其可能在明年初加息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0678 1.0649 +0.27 +1.57 1.0513 美元/日圆 111.44 111.38 +0.05 -4.65 116.87 欧元/日圆 119.00 118.62 +0.32 -3.36 123.14 美元/瑞郎 1.0008 1.0029 -0.21 -1.67 1.0178 英镑/美元 1.2548 1.2545 +0.02 +1.72 1.2336 美元/加元 1.3321 1.3313 +0.06 -0.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.8745 6.8697 +0.07 -1.41 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7628 -0.31 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.6998 0.7005 -0.10 +0.82 0.6941 澳元/日圆 84.730 84.970 -0.28 +0.49 84.320 新西兰元/日圆 77.990 78.020 -0.04 -3.92 81.170 英镑/日圆 139.85 139.78 +0.05 -2.90 144.02 澳元/新西兰元 1.0860 1.0880 -0.18 +4.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (翻译/审校 张若琪/于春红/汪红英/王洋/张荻/杜明霞/孙茉莉/白云)