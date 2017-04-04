《全球汇市》日圆兑美元和欧元上涨，“习特会”前投资人愈发谨慎

* 关注特朗普和习近平会晤，可能讨论贸易和汇率问题

* 日圆兑欧元触及四个半月高位，因避险交易

* 美元兑日圆触及一周低点

* 澳元下滑，因央行暗示对国内就业和通胀状况不太有信心

路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。

特朗普在竞选总统时就承诺，会在上任首日就将中国列为汇率操控国。

虽然结果并非如此，但上周CNBC报导，特朗普政府正在研究惩罚汇率操控国的新办法，报导没有提供如何操作的细节。

“很难知道特朗普和习近平将关注汇率问题的哪些部分，或者会指望采取哪些具体措施来加大对汇率操控国的声讨力度。”Jefferies汇市部门董事总经理Brad Bechtel称。

市场也对周一俄罗斯圣彼得堡地铁站发生爆炸做出反应，且关注将于本周稍晚发布的美国就业数据和本月晚些时候举行的法国总统大选。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.2%，报110.64日圆，稍早跌至一周低点110.27日圆。

周二公布的经济数据大致对美元有利。美国2月贸易逆差收窄大于预期，至436亿美元，美国2月工厂订单增长0.1%，连续第三个月增加。

数据应令投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息数次的预期保持完整。

“我们的预估倾向美国经济保持这种积极的趋势，且经济数据总的来说保持改善，”Forex.com研究部主管James Chen称。

“这种局面会支持美联储加快收紧政策和美元后市进一步走强的可能性。”他还表示。

欧元兑日圆跌0.3%，报118.06日圆，稍早欧元低见117.43日圆，为11月22日来最低。

欧元兑美元盘中跌至三周低点，尾盘报1.0667美元，当日持平。

澳洲央行周二在月度政策会议上决定维持利率在1.5%不变，一如预期。但该央行暗示对国内就业和通胀状况不太有信心，此后澳元下滑。