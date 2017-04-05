《全球汇市》在中美首脑会议前，朝鲜疑虑令美元承压

* 日本进口商买需抑制美元跌势 * 中美两国首脑将讨论朝鲜问题 * 美国经济和特朗普政策仍是焦点 * 欧元整理跌幅，此前触及三周低位 路透东京4月5日 - 美元兑日圆周三回吐稍早涨幅，在朝鲜(北韩)发射一枚弹道导弹后依然承压。 朝鲜在中美两国领导人召开峰会前一天发射了导弹。美国总统特朗普与中国国家主席习近平将就经济和安全等议题举行会晤，内容包括劝说朝鲜遏制其武器开发。 尽管每当地缘政治紧张或市场厌恶风险时，被视为避险货币的日圆通常会上涨，但日本进口商逢“薪酬结算日”，对美元构成一定提振。 “美元今日因日本薪酬结算日有实实在在的需求，因此其下行空间应该有限，”汇市研究公司Global-info董事Kaneo Ogino说。 但对即将进行的中美首脑会晤的担忧抑制美元的涨势。此外，在美国特朗普政府医改议案遭遇挫折后，市场愈发猜测特朗普在兑现其政策承诺方面将面临挑战，这也抑制美元走势。 “人们希望静观特朗普能否在基建和税改方面兑现承诺，”Ogino说。 美元兑日圆 下滑0.1%至110.64日圆，脱离日内高点110.92，并远低于上周五创下的10日高点112.19。 美元指数 略降至100.52，美债收益率(殖利率)下挫使得投资者缺乏购买美元的动力。 美国指标10年期公债收益率 隔夜触及2月以来最低水平，在亚洲时段最新报2.349%，距美国时段收盘水平2.350%相去不远，该收益率周一曾站上2.40%。 收益率下滑是因为投资者寻求避险，即便预计美联储今年可能多次升息。美国周二公布的强劲数据也印证了升息预期，数据显示，2月贸易逆差降幅超过预期，且工厂订单连续第三个月上升。 特朗普上周要求对美国贸易赤字的缘由展开调查，并表示要对那些逃避进口关税的国家采取严厉举措。 Sony Financial Holdings外汇市场分析师Kumiko Ishikawa称，“外汇市场主要关注特朗普能否实施他的政策，美国经济能够持续强劲，足以让美联储坚持升息的道路。” “所以，本周美国公布的非农就业数据非常重要。” 路透调查的分析师预计，美国3月非农就业岗位将增加18万个。 欧元兑美元 小涨至1.0674，周二曾触及三周低点1.0636。 澳元兑美元 涨至0.7564，脱离上日触及的三周低点0.7545，当时投资者削减对澳洲央行今年加息的押注。 澳洲央行周二连续第八个月维持利率不变，一如预期，但对房价飙升以及就业疲软感到忧心。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0673 1.0672 +0.01 +1.52 1.0513 美元/日圆 110.66 110.72 -0.05 -5.31 116.87 欧元/日圆 118.13 118.17 -0.03 -4.07 123.14 美元/瑞郎 1.0021 1.0019 +0.02 -1.54 1.0178 英镑/美元 1.2444 1.2439 +0.04 +0.88 1.2336 美元/加元 1.3401 1.3401 +0.00 -0.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.8782 6.8783 -0.00 -1.35 6.9726 澳元/美元 0.7573 0.7563 +0.13 +4.96 0.7215 新西兰元/美元 0.6970 0.6971 -0.01 +0.42 0.6941 澳元/日圆 83.840 83.750 +0.11 -0.57 84.320 新西兰元/日圆 77.160 77.220 -0.08 -4.94 81.170 英镑/日圆 137.73 137.72 +0.01 -4.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0862 1.0846 +0.15 +4.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (翻译 于春红/张若琪/高琦/张荻； 审校 王兴亚/王洋/汪红英/白云)