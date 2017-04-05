更新版 2-《全球汇市》美联储发布会议记录后美元从三周高位回落

* 美联储发布会议记录后，美元扭转升势 * 美国3月ADP报告显示就业岗位增长 * 特朗普习近平会晤前，不安情绪笼罩 * 美联储有理由在今年就开始缩表-会议纪录 (新增文末收盘表格) 路透纽约4月5日 - 美元周三从三周高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新会议记录 显示，利率前景较上月美联储宣布利率决定后暗示的并未改变。 交易商还表示，尾盘出现一些对美元的获利了结，特别是对美元兑日圆货币对。 分析师称，市场对美联储称今年有理由开始缩表感到有些意外。整体而言，上述言论被视为对美元不利。 美联储在会议记录中称，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措 施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “尽管有关资产负债表的言论较预期略显鹰派，但利率前景还是符合我们之前预期的。”Commonwealth F oreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 “如果有什么可能会令美元有些压力的话，那就是缩减资产负债表会降低升息的必要性。” 纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.1%，报110.66日圆。 美元指数 跌0.1%，报100.45，稍早触及三周高位。 欧元兑美元 小涨至1.0677美元。 美元盘初获得支撑，因此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市 场整体稳定。 美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加 的数量，而且远高于分析师预估。 路透调查的分析师预计，ADP全国就业报告将显示，新增18.7万个就业岗位，预估值从11万到22.5万不等 。 数据发布前，市场对美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前的政治紧张气氛感到不安。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0662 1.0672 -0.09 +1.42 1.0513 美元/日圆 110.68 110.72 -0.04 -5.30 116.87 欧元/日圆 118.01 118.17 -0.14 -4.17 123.14 美元/瑞郎 1.0048 1.0019 +0.29 -1.28 1.0178 英镑/美元 1.2480 1.2439 +0.33 +1.17 1.2336 美元/加元 1.3434 1.3401 +0.25 +0.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.8820 6.8783 +0.05 -1.30 6.9726 澳元/美元 0.7566 0.7563 +0.04 +4.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.0712 1.0691 +0.20 -0.05 1.0717 欧元/英镑 0.8540 0.8577 -0.43 +0.26 0.8518 新西兰元/美元 0.6962 0.6971 -0.13 +0.30 0.6941 美元/挪威克朗 8.6078 8.5858 +0.26 -0.34 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1809 9.1675 +0.15 +1.05 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9883 9.0053 -0.19 -1.31 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5832 9.6116 -0.30 +0.03 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 刘静)