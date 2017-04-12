《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论

《全球汇市》美元守在六个半月低点上方，市场聚焦美联储会议纪录
路透伦敦5月24日 - 美元周三守在上日触及的六个半月低点上方，因一名美国联邦储备理事会(FED/美联储)资深官员的谈话重燃美国可能升息的预期。
* 美元全线下跌，此前特朗普发表评论
* 美元指数触及3月30日以来最低
* 美元兑日圆和瑞郎触及新低
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称，美国政府不会将中国列为汇率操纵国，这与其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。叶伦主席的任期将于明年到期。
消息发出后，美元指数跌至3月30日以来最低水平。
“市场的反应很大，但我认为反应过度了，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“他也许只是在对冲押注，确保美国民众意识到他没有在贸易方面让步。”
Lien还说，预计特朗普的讲话可能在长期内打压美元，美元本周每个交易日都在下跌，因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日圆、美债和黄金等避险资产。
美元兑日圆周二下跌逾1%，为三个月内的最大单日跌幅，在11月中以来首次跌穿110日圆。周三，美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。
美元兑传统的避险货币瑞郎跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。
欧元兑美元升0.6%，至六日高位1.0671美元。
特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币也下跌，跌0.15%，至五日低位6.8847人民币。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 美元周三守在上日触及的六个半月低点上方，因一名美国联邦储备理事会(FED/美联储)资深官员的谈话重燃美国可能升息的预期。
* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。