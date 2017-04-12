更新版 1-《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论

(新增文末收盘表格) * 美元全线下跌，此前特朗普发表评论 * 美元指数触及3月30日以来最低 * 美元兑日圆和瑞郎触及新低 路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支 持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。 特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称，美国政府不会将中国列为汇率操纵国，这与 其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。叶伦主席的 任期将于明年到期。 消息发出后，美元指数 跌至3月30日以来最低水平。 “市场的反应很大，但我认为反应过度了，”BK Asset Management董事总经理Kathy L ien称，“他也许只是在对冲押注，确保美国民众意识到他没有在贸易方面让步。” Lien还说，预计特朗普的讲话可能在长期内打压美元，美元本周每个交易日都在下跌， 因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日圆、美债和黄金等避险资产。 美元兑日圆周二下跌逾1%，为三个月内的最大单日跌幅，在11月中以来首次跌穿110日 圆。周三，美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。 美元兑传统的避险货币瑞郎 跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。 欧元兑美元 升0.6%，至六日高位1.0671美元。 特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币 也下跌，跌0.15%，至五日低 位6.8847人民币。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0602 +0.58 +1.44 1.0513 美元/日圆 109.00 109.60 -0.55 -6.73 116.87 欧元/日圆 116.23 116.23 +0.00 -5.61 123.14 美元/瑞郎 1.0030 1.0072 -0.42 -1.45 1.0178 英镑/美元 1.2538 1.2488 +0.40 +1.64 1.2336 美元/加元 1.3251 1.3323 -0.54 -1.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.8834 6.9000 -0.24 -1.28 6.9726 澳元/美元 0.7520 0.7496 +0.32 +4.23 0.7215 欧元/瑞郎 1.0695 1.0681 +0.13 -0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8503 0.8489 +0.16 -0.18 0.8518 新西兰元/美元 0.6967 0.6955 +0.17 +0.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.5467 8.5959 -0.57 -1.05 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1163 9.1169 -0.01 +0.34 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9748 9.0586 -0.93 -1.46 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5733 9.6051 -0.33 -0.07 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)