更新版 1-《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(新增文末收盘表格) * 美元全线下跌，此前特朗普发表评论 * 美元指数触及3月30日以来最低 * 美元兑日圆和瑞郎触及新低 路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支 持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。 特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称，美国政府不会将中国列为汇率操纵国，这与 其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。叶伦主席的 任期将于明年到期。 消息发出后，美元指数 跌至3月30日以来最低水平。 “市场的反应很大，但我认为反应过度了，”BK Asset Management董事总经理Kathy L ien称，“他也许只是在对冲押注，确保美国民众意识到他没有在贸易方面让步。” Lien还说，预计特朗普的讲话可能在长期内打压美元，美元本周每个交易日都在下跌， 因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日圆、美债和黄金等避险资产。 美元兑日圆周二下跌逾1%，为三个月内的最大单日跌幅，在11月中以来首次跌穿110日 圆。周三，美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。 美元兑传统的避险货币瑞郎 跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。 欧元兑美元 升0.6%，至六日高位1.0671美元。 特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币 也下跌，跌0.15%，至五日低 位6.8847人民币。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0602 +0.58 +1.44 1.0513 美元/日圆 109.00 109.60 -0.55 -6.73 116.87 欧元/日圆 116.23 116.23 +0.00 -5.61 123.14 美元/瑞郎 1.0030 1.0072 -0.42 -1.45 1.0178 英镑/美元 1.2538 1.2488 +0.40 +1.64 1.2336 美元/加元 1.3251 1.3323 -0.54 -1.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.8834 6.9000 -0.24 -1.28 6.9726 澳元/美元 0.7520 0.7496 +0.32 +4.23 0.7215 欧元/瑞郎 1.0695 1.0681 +0.13 -0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8503 0.8489 +0.16 -0.18 0.8518 新西兰元/美元 0.6967 0.6955 +0.17 +0.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.5467 8.5959 -0.57 -1.05 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1163 9.1169 -0.01 +0.34 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9748 9.0586 -0.93 -1.46 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5733 9.6051 -0.33 -0.07 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)