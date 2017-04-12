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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 06:55 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论

 (新增文末收盘表格)
    * 美元全线下跌，此前特朗普发表评论
    * 美元指数触及3月30日以来最低
    * 美元兑日圆和瑞郎触及新低

    路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支
持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
    
    特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称，美国政府不会将中国列为汇率操纵国，这与
其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。叶伦主席的
任期将于明年到期。
    
    消息发出后，美元指数      跌至3月30日以来最低水平。
    
    “市场的反应很大，但我认为反应过度了，”BK Asset Management董事总经理Kathy L
ien称，“他也许只是在对冲押注，确保美国民众意识到他没有在贸易方面让步。”
    
    Lien还说，预计特朗普的讲话可能在长期内打压美元，美元本周每个交易日都在下跌，
因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日圆、美债和黄金等避险资产。
    
    美元兑日圆周二下跌逾1%，为三个月内的最大单日跌幅，在11月中以来首次跌穿110日
圆。周三，美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。
    
    美元兑传统的避险货币瑞郎      跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。
    
    欧元兑美元      升0.6%，至六日高位1.0671美元。
    
    特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币      也下跌，跌0.15%，至五日低
位6.8847人民币。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0664   1.0602   +0.58   +1.44   1.0513
    美元/日圆                   109.00   109.60   -0.55   -6.73   116.87
    欧元/日圆                   116.23   116.23   +0.00   -5.61   123.14
    美元/瑞郎                   1.0030   1.0072   -0.42   -1.45   1.0178
    英镑/美元                   1.2538   1.2488   +0.40   +1.64   1.2336
    美元/加元                   1.3251   1.3323   -0.54   -1.33   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8834   6.9000   -0.24   -1.28   6.9726
    澳元/美元                   0.7520   0.7496   +0.32   +4.23   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0695   1.0681   +0.13   -0.21   1.0717
    欧元/英镑                   0.8503   0.8489   +0.16   -0.18   0.8518
    新西兰元/美元               0.6967   0.6955   +0.17   +0.37   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5467   8.5959   -0.57   -1.05   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1163   9.1169   -0.01   +0.34   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9748   9.0586   -0.93   -1.46   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5733   9.6051   -0.33   -0.07   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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