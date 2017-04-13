更新版 1-《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’

(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。 “没错，特朗普的讲话对美元不利，但并不是大意外，相对于他之前针对汇率问题的讲 话，并非180度的大逆转，”德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen说。 “问题是，他能否通过影响货币政策来压低美元？这一点仍不得而知。” 长期以来，美国民主和共和党政府都避免对美联储独立制定的货币政策发表评论。特朗 普的讲话打破了这一惯例。总统谈论美元汇率也是十分罕见的，这通常是美国财长谈论的话 题。 本周迄今美元兑日圆下跌1.75%，五周中第四周下跌，因亚洲和欧洲紧张局势升级，促 使投资者买入避险日圆。 投资者担忧，即将举行的法国大选，美国可能对叙利亚和朝鲜采取军事行动，以及美俄 关系日趋紧张等。 欧元兑美元 跌0.5%，报1.0619美元，在隔夜交易中触及一周高位。本周上涨0.23 %。 美元兑离岸人民币 基本持平，周三跌至六日低位。本周初曾触及一个月高位。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0612 1.0664 -0.49 +0.94 1.0513 美元/日圆 109.08 109.00 +0.07 -6.67 116.87 欧元/日圆 115.76 116.23 -0.40 -5.99 123.14 美元/瑞郎 1.0060 1.0030 +0.30 -1.16 1.0178 英镑/美元 1.2505 1.2538 -0.26 +1.37 1.2336 美元/加元 1.3327 1.3251 +0.57 -0.77 1.3430 美元/离岸人民币 6.8835 6.8834 +0.00 -1.28 6.9726 澳元/美元 0.7567 0.7520 +0.63 +4.88 0.7215 欧元/瑞郎 1.0672 1.0695 -0.22 -0.42 1.0717 欧元/英镑 0.8485 0.8503 -0.21 -0.39 0.8518 新西兰元/美元 0.6996 0.6967 +0.42 +0.79 0.6941 美元/挪威克朗 8.5830 8.5467 +0.42 -0.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1119 9.1163 -0.05 +0.29 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0409 8.9748 +0.74 -0.73 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5973 9.5733 +0.25 +0.18 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)