《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅

* 努钦为特朗普的美元言论撤火

* 美元兑日圆在触及五个月低位后反弹

路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。

《金融时报》在周一发表的专访中援引努钦的话报道称，他认为强势美元长期来看是件好事。之后美元兑日圆升至日高109.05日圆。美国总统特朗普上周接受《华尔街日报》访问时表示，美元“太强”。

“今日市场交投清淡，美国财长的讲话可能给美元提供了一定的支撑，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元兑日圆稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引发对避险日圆的需求。

“我认为，市场盘初呈避险模式，但之后风险意愿逐步增强，”法国农业信贷银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美元指数跌0.23%，报100.33。

朝鲜半岛紧张局势升级，因美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发表了措辞强硬的讲话，后者无视中国的警告，一意孤行地进行导弹试射。

朝鲜周日试射了一枚弹道导弹，但升空后不久便爆炸。

今日欧洲多数金融市场因复活节假期休市，整日交投清淡。市场尚未完全消化上周五公布的疲弱的美国经济数据，Serebriakov说。

美国3月零售销售连跌第二个月，消费者物价逾一年来首次回落，凸显首季经济成长放缓的严重程度。 “周二欧洲恢复交易后，市场可能会有更大的反应，因此，对于今日盘中美元反弹的走势，我不会感到很振奋，”Serebriakov说。

土耳其里拉兑美元上扬约1%，在土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力后，土耳其里拉一度上涨逾2%。(完) (编译 母红; 审校 李军)