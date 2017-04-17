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亚洲 | 2017年 4月 18日 星期二 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅

    * 努钦为特朗普的美元言论撤火
    * 美元兑日圆在触及五个月低位后反弹

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言
强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
    
    《金融时报》在周一发表的专访中援引努钦的话报道称，他认为强势美元长期来看是件
好事。之后美元兑日圆升至日高109.05日圆。美国总统特朗普上周接受《华尔街日报》访问
时表示，美元“太强”。
    
    “今日市场交投清淡，美国财长的讲话可能给美元提供了一定的支撑，”Commonwealth
 Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
   
    美元兑日圆      稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引
发对避险日圆的需求。

    “我认为，市场盘初呈避险模式，但之后风险意愿逐步增强，”法国农业信贷银行的汇
市策略师Vassili Serebriakov表示。

    美元指数      跌0.23%，报100.33。

    朝鲜半岛紧张局势升级，因美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发表了措辞强硬的讲话
，后者无视中国的警告，一意孤行地进行导弹试射。

    朝鲜周日试射了一枚弹道导弹，但升空后不久便爆炸。
    
    今日欧洲多数金融市场因复活节假期休市，整日交投清淡。市场尚未完全消化上周五公
布的疲弱的美国经济数据，Serebriakov说。
    
    美国3月零售销售连跌第二个月，消费者物价逾一年来首次回落，凸显首季经济成长放
缓的严重程度。
   “周二欧洲恢复交易后，市场可能会有更大的反应，因此，对于今日盘中美元反弹的走
势，我不会感到很振奋，”Serebriakov说。

    土耳其里拉兑美元      上扬约1%，在土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公
投中险胜，获得强大权力后，土耳其里拉一度上涨逾2%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0640   1.0609   +0.29   +1.21   1.0513
    美元/日圆                   108.89   108.61   +0.26   -6.83   116.87
    欧元/日圆                   115.91   115.17   +0.64   -5.87   123.14
    美元/瑞郎                   1.0043   1.0052   -0.09   -1.33   1.0178
    英镑/美元                   1.2561   1.2522   +0.31   +1.82   1.2336
    美元/加元                   1.3315   1.3325   -0.08   -0.86   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8773   6.8806   -0.05   -1.37   6.9726
    澳元/美元                   0.7586   0.7572   +0.18   +5.14   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0689   1.0669   +0.19   -0.26   1.0717
    欧元/英镑                   0.8467   0.8468   -0.01   -0.60   0.8518
    新西兰元/美元               0.7003   0.6997   +0.09   +0.89   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5550   8.5826   -0.32   -0.95   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1070   9.1114   -0.05   +0.23   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9959   9.0351   -0.43   -1.23   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5732   9.5888   -0.16   -0.07   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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