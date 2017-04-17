更新版 1-《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅

* 努钦为特朗普的美元言论撤火 * 美元兑日圆在触及五个月低位后反弹 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言 强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。 《金融时报》在周一发表的专访中援引努钦的话报道称，他认为强势美元长期来看是件 好事。之后美元兑日圆升至日高109.05日圆。美国总统特朗普上周接受《华尔街日报》访问 时表示，美元“太强”。 “今日市场交投清淡，美国财长的讲话可能给美元提供了一定的支撑，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。 美元兑日圆 稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引 发对避险日圆的需求。 “我认为，市场盘初呈避险模式，但之后风险意愿逐步增强，”法国农业信贷银行的汇 市策略师Vassili Serebriakov表示。 美元指数 跌0.23%，报100.33。 朝鲜半岛紧张局势升级，因美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发表了措辞强硬的讲话 ，后者无视中国的警告，一意孤行地进行导弹试射。 朝鲜周日试射了一枚弹道导弹，但升空后不久便爆炸。 今日欧洲多数金融市场因复活节假期休市，整日交投清淡。市场尚未完全消化上周五公 布的疲弱的美国经济数据，Serebriakov说。 美国3月零售销售连跌第二个月，消费者物价逾一年来首次回落，凸显首季经济成长放 缓的严重程度。 “周二欧洲恢复交易后，市场可能会有更大的反应，因此，对于今日盘中美元反弹的走 势，我不会感到很振奋，”Serebriakov说。 土耳其里拉兑美元 上扬约1%，在土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公 投中险胜，获得强大权力后，土耳其里拉一度上涨逾2%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0640 1.0609 +0.29 +1.21 1.0513 美元/日圆 108.89 108.61 +0.26 -6.83 116.87 欧元/日圆 115.91 115.17 +0.64 -5.87 123.14 美元/瑞郎 1.0043 1.0052 -0.09 -1.33 1.0178 英镑/美元 1.2561 1.2522 +0.31 +1.82 1.2336 美元/加元 1.3315 1.3325 -0.08 -0.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.8773 6.8806 -0.05 -1.37 6.9726 澳元/美元 0.7586 0.7572 +0.18 +5.14 0.7215 欧元/瑞郎 1.0689 1.0669 +0.19 -0.26 1.0717 欧元/英镑 0.8467 0.8468 -0.01 -0.60 0.8518 新西兰元/美元 0.7003 0.6997 +0.09 +0.89 0.6941 美元/挪威克朗 8.5550 8.5826 -0.32 -0.95 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1070 9.1114 -0.05 +0.23 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9959 9.0351 -0.43 -1.23 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5732 9.5888 -0.16 -0.07 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)